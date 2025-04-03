Судьба 16 членов экипажей неизвестна: после удара РФ затонули 2 катера ВСУ, их хотят поднять со дна моря

Украина хочет провести гуманитарную миссию, чтобы достать со дна Черного моря у побережья Одесской области два затонувших катера вместе с экипажем, которые ракетой атаковала РФ.

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Об этом сообщила Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Речь идет о патрульных катерах "Славянск" и "Станислав", которые были потеряны в результате ракетного удара вблизи Кинбурнской косы и морского боя у острова Змеиный соответственно в 2022 году после ракетного удара и во время морского боя.

"До сих пор неизвестна судьба 16 членов экипажей этих судов. Их родные годами ждут благоприятной ситуации с безопасностью в Черном море и умоляют международное сообщество способствовать возможности поднять катера на поверхность для обследования и поиска тел. Если Россия действительно хочет перемирия на море, есть хороший повод это продемонстрировать", — отметила Решетилова.

Она добавила, что родные моряков ждут возможности провести поисковые работы, однако ситуация в регионе до сих пор остается напряженной.

"Украина призывает международное сообщество способствовать реализации этой миссии и отмечает, что ее безопасное проведение могло бы стать настоящим доказательством готовности к миру в Черном море", — сказала омбудсмен.

Напомним, что дроны спецподразделения "Призраки" ГУР Минобороны Украины успешно отработали в Черном море и Крымском полуострове, оккупированном россиянами. В море беспилотники взорвали два военных катера ВС РФ.