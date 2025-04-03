Доля 16 членів екіпажів невідома: після удару РФ затонули 2 катери ЗСУ, їх хочуть підняти з дна моря

Україна хоче провести гуманітарну місію, щоб дістати з дна Чорного моря біля узбережжя Одещини два затонулі катери разом із екіпажем, які ракетою атакувала РФ.

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Про це повідомила Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Йдеться про патрульні катери "Слов’янськ" та "Станіслав", які були втрачені внаслідок ракетного удару поблизу Кінбурнської коси та морського бою біля острова Зміїний відповідно у 2022 році після ракетного удару та під час морського бою.

"Досі невідома доля 16 членів екіпажів цих суден. Їхні рідні роками чекають на сприятливу безпекову ситуацію в Чорному морі та благають міжнародну спільноту сприяти можливості підняти катери на поверхню для обстеження й пошуку тіл. Якщо Росія справді хоче перемирʼя на морі, є хороший привід це продемонструвати", — зазначила Решетилова.

Вона додала, що рідні моряків чекають на можливість провести пошукові роботи, однак ситуація в регіоні досі залишається напруженою.

"Україна закликає міжнародну спільноту сприяти реалізації цієї місії та наголошує, що її безпечне проведення могло б стати справжнім доказом готовності до миру в Чорному морі", — сказала омбудсменка.

Нагадаємо, що дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР Міноборони України успішно відпрацювали в Чорному морі та Кримському півострові, окупованому росіянами. У морі безпілотники підірвали два військові катери ЗС РФ.