Амфибия ZAHA: Турция представила инновационную плавающую бронемашину (фото)

Военнослужащие турецкой бригады морской амфибии представили испанским морским пехотинцам бронемашину ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) — современную боевую амфибийную машину, разработанную турецкой компанией FNSS Defence Systems. Презентация состоялась в рамках многонациональных учений НАТО Dynamic Mariner/Flotex 25, в которых участвовали обе стороны.

Related video

Как сообщило 3 апреля изадние Defensa, испанский корпус морской пехоты активно ищет замену для устаревающих десантно-штурмовых машин AAV, и ZAHA была представлена в качестве потенциального кандидата.

Во время учений были продемонстрированы два статичных образца техники, тогда как турецкая бронемашина действовала в рамках амфибийной операции.

ZAHA: современная амфибийная платформа

Разработанная специально для нужд ВМС Турции, ZAHA была поставлена турецкой морской бригаде в количестве 27 единиц. Машина предназначена для быстрой доставки морской пехоты с десантных кораблей на берег, обеспечивая при этом огневую поддержку.

Турецкая бронемашина ZAHA Фото: Открытые источники

На воде ZAHA способна развивать скорость до 7 узлов благодаря двум водометам, а на суше — до 70 км/ч.

Одной из ключевых особенностей машины является способность к самовыравниванию — в случае опрокидывания в воде она автоматически возвращается в устойчивое положение. Это особенно важно для операций в условиях сильного волнения. ZAHA также обладает повышенным уровнем баллистической и противоминной защиты, по сравнению с устаревшими моделями.

Амфибийная бронемашина была представлена с дистанционно управляемым боевым модулем CAKA, который может быть оснащен 40-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом. Именно в таком исполнении бронемашины участвовали в высадке на полигоне в ходе учений.

В заключение было отмечено, что помимо базовой транспортной версии, FNSS выпускает модификации ZAHA для инженерного обеспечения, эвакуации, технического обслуживания и командного управления.

Демонстация возможностей бронемашины ZAHA Фото: Открытые источники

Ранее сообщалось, что компания BAE Systems поставила Корпусу морской пехоты США первую бронированную амфибию версии бронемашины ACV-C.