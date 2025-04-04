Амфібія ZAHA: Туреччина представила інноваційну плаваючу бронемашину (фото)

Військовослужбовці турецької бригади морської амфібії представили іспанським морським піхотинцям бронемашину ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) — сучасну бойову амфібійну машину, розроблену турецькою компанією FNSS Defence Systems. Презентація відбулася в рамках багатонаціональних навчань НАТО Dynamic Mariner/Flotex 25, у яких брали участь обидві сторони.

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Як повідомило 3 квітня видання Defensa, іспанський корпус морської піхоти активно шукає заміну для десантно-штурмових машин AAV, які застарівають, і ZAHA було представлено як потенційного кандидата.

Під час навчань було продемонстровано два статичні зразки техніки, тоді як турецька бронемашина діяла в рамках амфібійної операції.

ZAHA: сучасна амфібійна платформа

Розроблена спеціально для потреб ВМС Туреччини, ZAHA була поставлена турецькій морській бригаді в кількості 27 одиниць. Машина призначена для швидкого доставлення морської піхоти з десантних кораблів на берег, забезпечуючи при цьому вогневу підтримку.

Турецька бронемашина ZAHA Фото: Відкриті джерела

На воді ZAHA здатна розвивати швидкість до 7 вузлів завдяки двом водометам, а на суші — до 70 км/год.

Однією з ключових особливостей машини є здатність до самовирівнювання — у разі перекидання у воді вона автоматично повертається в стійке положення. Це особливо важливо для операцій в умовах сильного хвилювання. ZAHA також має підвищений рівень балістичного і протимінного захисту, порівняно із застарілими моделями.

Амфібійна бронемашина була представлена з дистанційно керованим бойовим модулем CAKA, який може бути оснащений 40-мм автоматичним гранатометом і 12,7-мм кулеметом. Саме в такому виконанні бронемашини брали участь у висадці на полігоні під час навчань.

На закінчення було зазначено, що крім базової транспортної версії, FNSS випускає модифікації ZAHA для інженерного забезпечення, евакуації, технічного обслуговування і командного управління.

Демонстація можливостей бронемашини ZAHA Фото: Відкриті джерела

Раніше повідомлялося, що компанія BAE Systems поставила Корпусу морської піхоти США першу броньовану амфібію версії бронемашини ACV-C.