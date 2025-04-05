Во Львове обнаружили волонтера, осужденного за насилие над детьми: он работал с малыми украинцами, — Тһе Telegraph

Британец Ли Каллаган взял псевдоним Джек Морган после освобождения из тюрьмы, и под ним отправился в Украину. В Великобритании его арестовали по подозрению в контактировании через интернет с известным педофилом в попытке насилия над ребенком. После этого его признали виновным в хранении изображений жестокого обращения с детьми категории А и посадили на два года.

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О работе скандального британского волонтера с украинскими детьми сообщило издание Тһе Telegraph 5 апреля.

"Осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, которая работает с уязвимыми детьми в Украине, после "серьезных ошибок" в ее процедурах проверки", — говорится в сообщении.

Siobhan's Trust — компания, которая помогает украинским детям и семьям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину. Именно сюда подался Ли Каллаган под псевдонимом: там его личность не проверили как следует, и сейчас уверяют, что не знали о судимости и деле, по которому был обвинен британец.

В Украине он под псевдонимом Джек Морган регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Волонтеры сообщили изданию, что он часто находился в окружении украинских детей и играл с ними.

Его настоящую личность раскрыли в обычном львовском чате волонтерского сообщества в августе 2024 года. Перед этим подозрения к нему возникли у коллег во Львове из-за рассказов, что Каллаган якобы вступил в Интернациональный легион ВСУ: мужчина собирал даже деньги от своего имени для нужд военных.

Несколько волонтеров Siobhan's Trust также подозревали Каллагана в недобросовестной работе, в частности из-за его самопровозглашенного статуса "бывшего британского десантника". После поисков в сети они установили личность мужчины и то, что в 2017 году он получил предписание о предотвращении сексуального причинения вреда за "сексуальные преступления над детьми".

The Telegraph | фото осужденного британца

Сейчас известно, что британец до сих пор находится в Украине. Последний раз его видели в окружении украинской матери двоих детей, в квартире которой он проживал: с ней у Моргана начались романтические отношения.

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