У Львові виявили волонтера, засудженого за насилля над дітьми: він працював з малими українцями, — Тhe Telegraph

Британець Лі Каллаган взяв псевдонім Джек Морган після звільнення з в'язниці, і під ним подався до України. У Великій Британії його заарештували за підозрою у контактуванні через інтернет з відомим педофілом у спробі насильства над дитиною. Після цього його визнали винним у зберіганні зображень жорстокого поводження з дітьми категорії А та ув’язнили на два роки.

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Про роботу скандального британського волонтера з українськими дітьми повідомило видання Тhe Telegraph 5 квітня.

"Засуджений педофіл був прийнятий на роботу у відому британську благодійну організацію, яка працює з вразливими дітьми в Україні, після "серйозних помилок" у її процедурах перевірки", — йдеться у повідомленні.

Siobhan’s Trust — компанія, яка допомагає українським дітям та сім'ям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме сюди подався Лі Каллаган під псевдонімом: там його особу не перевірили як слід, і зараз запевняють, що не знали про судимість та справу, за якою був обвинувачений британець.

В Україні він під псевдонімом Джек Морган регулярно відвідував дитячі будинки, школи та табори для переселенців. Волонтери повідомили виданню, що він часто перебував в оточенні українських дітей та грався з ними.

Його справжню особу розкрили у звичайному львівському чаті волонтерської спільноти у серпні 2024 року. Перед цим підозри до нього виникли у колег у Львові через розповіді, що Каллаган нібито вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ: чоловік збирав навіть гроші від свого імені для потреб військових.

Кілька волонтерів Siobhan’s Trust також підозрювали Каллагана у недобросовісній роботі, зокрема через його самопроголошений статус "колишнього британського десантника". Після пошуків в мережі вони встановили особу чоловіка та те, що у 2017 році він отримав припис про запобігання сексуальним заподіянням шкоди за "сексуальні злочини над дітьми".

The Telegraph | фото засудженого британця

Наразі відомо, що британець і досі перебуває в Україні. Востаннє його бачили в оточенні української матері двох дітей, у квартирі якої він проживав: з нею у Моргана почалися романтичні відносини.

Звільнили з волонтерської організації скандального британця в лютому 2024 року.

Раніше стало відомо, що обвинуваченого у скоєнні серії зґвалтувань рівнянина суд засудив, а потім випустив з-під варти через "закон Савченко". Подробиці Фокус з'ясовував 1 квітня.

Тако Фокус дізнавався, що загрожує актору Жерару Депардьє за сексуальні злочини. Про це стало відомо 25 березня.