Все больше вклиниваются в оброну: в ВСУ рассказали о цели РФ на Новопавловском направлении
Российские оккупанты заняли позиции в районе Котляровки и Федоровки на Днеччине и все больше вклиниваются в оборону ВСУ, чтобы выйти в направлении Комара.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".
По его информации, на Новопавловском направлении ВС РФ заняли позиции восточнее села Котляровка и начали небольшие штурмы в районе населенного пункта. Пока им не удалось закрепиться за окрестности села.
Также противник не оставляет попытки атаковать в сторону Троицкого. Здесь начались бои за село.
"В районе Богдановки, противник занял опорники поденно-западнее, по ним работают наши FPV-дроны. В направлении Разлива — Богатыря пока без изменений. Противник частично находится в южной части Федоровки", — рассказал военный.
Он добавил, что сначала ВС РФ накрывали Федоровку из артиллерии, а потом начали с дрона разбрасывать буклеты с призывами сдаваться в плен.
"Таким образом, враг в этой зоне ответственности тоже не останавливается и продолжает вклиниваться в нашу оборону, цель — выйти в направлении Комара", — подытожил "Мучной".
В сводке Генштаба ВСУ 9 апреля сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.
Ранее сообщалось, что ВСУ смогли отбить у россиян часть поселка Шевченко в Донецкой области. Силы обороны после фактической оккупации ВС РФ поселка Шевченко в Донецкой области прибегли к наступательным действиям и смогли вернуть контроль над частью населенного пункта