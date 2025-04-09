Имеют успехи: ВС РФ решили обойти Торецк, который не могут захватить уже полгода, — офицер ВСУ

Российские оккупанты столкнулись с тем, что активные бои за город Торецк в Донецкой области не принесли им успехов, поэтому они решили обойти этот участок фронта.

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Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары начинают обходить Торецкое направление, в частности позиции Сил обороны Украины в окрестностях Нью-Йорка и Торецка. Почти год они берут Торецк, в котором до сих пор продолжаются бои на окраинах и более чем 6 месяцев не могут никак толком продвинуться за Нью-Йорком", — написал он.

"Алекс" отметил, что из-за отсутствия продвижений российские оккупанты решили наступать южнее Торецка — вдоль трассы Авдеевка — Константиновка, в районе населенного пункта Калиново.

"За последние несколько дней имели успех и подошли вплотную к селу, пока на этом успехи ограничены, но не исключено, что будут пытаться дальше продавить через этот участок", — написал военный.

В сводке Генштаба ВСУ 9 апреля сообщалось, что на Торецком направлении противник 6 раз атаковал неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка и Богдановка.

Напомним, что 9 апреля сообщалось, что РФ перебросила на Харьковщину подразделения из Курской области и идет в наступление. Россияне используют погодные условия для продвижения вглубь украинской обороны, но украинские защитники отражают вражеские атаки.