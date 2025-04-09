Мають успіхи: ЗС РФ вирішили обійти Торецьк, який не можуть захопити вже пів року, — офіцер ЗСУ

Російські окупанти зіткнулися з тим, що активні бої за місто Торецьк на Донеччині не принесли їм успіхів, тож вони вирішили обійці цю ділянку фронту.

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Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари починають обходити Торецький напрямок, зокрема позиції Сил оборони України на околицях Нью-Йорка та Торецька. Майже рік вони беруть Торецьк, в якому досі тривають бої на околицях і більш ніж 6 місяців не можуть ніяк толком просунутися за Нью-Йорком", — написав він.

"Алекс" зазначив, що через відсутність просувань російські окупанти вирішили наступати південніше від Торецька — вздовж траси Авдіївка — Костянтинівка, в районі населеного пункту Калинове.

"За останні декілька днів мали успіх та підійшли впритул до села, поки на цьому успіхи обмежені, але не виключено, що намагатимуться далі продавити через цю ділянку", — написав військовий.

У зведенні Генштабу ЗСУ 9 квітня повідомлялося, що на Торецькому напрямку противник 6 разів атакував неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка та Богданівка.

Нагадаємо, що 9 квітня повідомлялося, що РФ перекинула на Харківщину підрозділи з Курщини та йде в наступ. Росіяни використовують погодні умови для просування вглиб української оборони, але українські захисники відбивають ворожі атаки.