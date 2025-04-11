Был пылким патриотом: в Хмельницкой области попрощались с 18-летним воином Александром Самойловичем (фото)

В городе Славута Хмельницкой области провели в последний путь 18-летнего героя Александра Самойловича. Сразу после совершеннолетия он стал в ряды украинской армии, присоединившись к первому отдельному штурмовому батальону имени Дмитрия Коцюбайло.

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Об этом сообщают местные журналисты 11 апреля.

"Неописуемая боль сегодня охватила Славуту и всю Украину. 11 апреля почтили юному Герою из нашего города. Война оборвала его жизнь. Всего 18 лет, в которых жили мечты и решимость сделать свой выбор — стать на защиту Украины", — отметили горожане.

Александр Самойлович родился в 2006 году в Славуте. В 2023 году воин поступил в НУБиП в столице.

"Исправно учился, прекрасно коммуницировал с одногруппниками. Был сознательным, интересовался историей Украины, философией и был искренним патриотом. 17.09.24 г. ему исполнилось 18 лет, а уже 25.10.24 г. подписал контракт в Вооруженные силы Украины", — рассказывают в университете.

Еще с 16 лет Александр Самойлович был в рядах "Правого сектора". Когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, герою было всего 15. Он мечтал стать в ряды ВСУ, но по возрасту этого не удавалось сделать. К тому времени воин готовил себя к службе: проходил обучение, изучал тактику, медицину, военное дело. Спорт был неотъемлемой частью жизни Александра: 11 лет футбола, 4 года тайского бокса.

"Он был националистом, пылким патриотом. На груди он носил герб Холодного Яра в виде татуировки", — рассказывают местные.

Александра Самойловича провели в последний путь

В гражданской жизни Александра называли "ВИНДИР", что на скандинавском означает "Воин". А уже во время службы юноша имел позывной "Вилли". Он даже прошел подготовку в Великобритании, ведь в совершенстве владел английским.

4 апреля 2025 года сапер-разведчик Самойлович Александр погиб, выполняя боевое задание вблизи н.п.Волково, Покровского района Донецкой области.

"Он не хотел умирать. Он боялся оставить маму одну. Но несмотря на это — пошел. Потому что знал: когда не станет его — будет еще сотня матерей, чьи сыновья будут жить благодаря его решению. Его сердце билось за правду, за свободу, за тех, кого нужно было защитить", — рассказывают в университете Александра.

Побратимы и друзья, провожая героя в последний путь, почтили его память Молитвой украинского националиста, 18-ю отжиманием от земли (по количеству полных лет жизни воина) и зажгли файеры.

У Александра остались мама, папа, младший брат, любимая девушка. Воин мечтал вернуться с войны, жениться, воспитывать детей. А его самая большая мечта — жить в свободной, независимой Украине.

Напомним, жена актера "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти. Военный получил ранение на войне за год до этого, а все это время медики боролись за его жизнь.