Администрация Трампа предлагает прекратить финансирование деятельности НАТО, — WP

Администрация президента США Дональда Трампа предложила радикальное сокращение бюджета Государственного департамента, включая полное прекращение финансирования НАТО, ООН и еще 20 международных организаций.

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Об этом 14 апреля написал The Washington Post, ссылаясь на внутренний документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно предложенному плану, бюджет Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) на 2026 финансовый год должен составить 28,4 млрд долларов, что на 48% меньше, чем в 2025 году. При этом в случае международных организаций предложено резкое сокращение, достигающее почти 90%.

"Согласно документу, финансирование на ООН, НАТО и еще 20 других организаций было бы прекращено , останутся точечные взносы небольшого количества организацй, включая МАГАТЭ и Международную организацию гражданской авиации", – отмечает издание.

Таким образом в рамках этого плана предполагается:​

Полное прекращение финансирования НАТО, ООН и еще 20 международных организаций.

Сокращение гуманитарной помощи на 54% и финансирования глобального здравоохранения на 55%.

Ликвидация USAID и интеграция ее функций в Госдепартамент.

Закрытие до 30 американских дипломатических миссий за рубежом, преимущественно в Африке и Европе.

Изменение внешнеполитического курса США

Отмечается, что предложения отражают стремление администрации Трампа переориентировать внешнюю политику США, сократив участие в международных организациях и уменьшив использование гуманитарной помощи как инструмента дипломатии.

В этой связи, как пишет в свою очередь Politico, госсекретарю Марко Рубио поручено представить альтернативные предложения до вторника, 15 апреля. Ожидается, что окончательное бюджетное предложение будет представлено на рассмотрение Конгресса в конце апреля. Однако, учитывая возможное сопротивление в Конгрессе, особенно среди республиканцев, судьба этих предложений остается неопределенной.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что НАТО уже взяло на себя координацию западной военной помощи Украине, создав миссию NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) с штабом на американской военной базе в Висбадене, Германия.