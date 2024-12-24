После США военную помощь Украине теперь возглавит организация НАТО NSATU

В организацию NSATU (NATO’s Security Assistance and Training for Ukraine) входит до 700 человек из стран НАТО и стран-партнеров. Инициатива NSATU направлена на то, чтобы Украина и НАТО находились в "позиции силы".

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Подразделение НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) начало брать на себя операции по поддержке Киева, приняв на себя обязанности от США и международных организаций, которые были созданы после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Об этом сообщает Defense Post.

НАТО создало NSATU на своем летнем саммите для координации поставок, передачи и ремонта военной техники, необходимой для операций Киева.

Инициатива также будет поддерживать обучение украинских солдат в странах-союзниках, повышать оперативную совместимость с НАТО и соответствовать его стандартам.

В организацию NSATU (NATO’s Security Assistance and Training for Ukraine) входит до 700 человек из стран НАТО и стран-партнеров. Штаб-квартира будет находиться в немецком городе Висбаден, с дополнительными логистическими объектами вдоль восточного фланга Альянса.

Генерал армии США Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий войск НАТО в Европе, заявил, что действия NSATU направлены на то, чтобы Украина и НАТО находились в "позиции силы".

Помощь США Украине

Заявление NSATU последовало после того, как в начале декабря США представили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов.

Пакет включает беспилотники, боеприпасы для высокоточных ракетных установок HIMARS, запасные части, оборудование для артиллерии, танков и бронетехники.

Также в этом месяце Государственный департамент США одобрил услуги поддержки для парка F-16 Украины с предполагаемой стоимостью 266,4 миллиона долларов.

Благодаря этой помощи истребители F-16 Воздушных сил Украины получат систему планирования совместных миссий, программный инструмент для автоматизированного планирования миссий, а также техническое обслуживание, обучение и запасные части.

Напомним, что накануне, 23 декабря стало известно, что Германия передала Украине крупный пакет военной помощи, среди прочего, в него вошли танки Leopard, Gepard и броневики MRAP.

Также сообщалось, что, по данным The Times, британских военных могут отправить на запад Украины для обучения солдат.