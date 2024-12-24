Після США військову допомогу Україні тепер очолить організація НАТО NSATU

До організації NSATU (NATO's Security Assistance and Training for Ukraine) входить до 700 осіб із країн НАТО та країн-партнерів. Ініціатива NSATU спрямована на те, щоб Україна і НАТО перебували в "позиції сили".

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Підрозділ НАТО з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України (NSATU) почав перебирати на себе операції з підтримки Києва, перебравши на себе обов'язки від США та міжнародних організацій, які були створені після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Про це повідомляє Defense Post.

НАТО створило NSATU на своєму літньому саміті для координації постачань, передання та ремонту військової техніки, необхідної для операцій Києва.

Ініціатива також підтримуватиме навчання українських солдатів у країнах-союзниках, підвищуватиме оперативну сумісність із НАТО і відповідатиме його стандартам.

До організації NSATU (NATO's Security Assistance and Training for Ukraine) входить до 700 осіб із країн НАТО та країн-партнерів. Штаб-квартира розташовуватиметься в німецькому місті Вісбаден, з додатковими логістичними об'єктами вздовж східного флангу Альянсу.

Генерал армії США Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі, заявив, що дії NSATU спрямовані на те, щоб Україна і НАТО перебували в "позиції сили".

Допомога США Україні

Заяву NSATU було анонсовано після того, як на початку грудня США представили новий пакет військової допомоги для України на суму 988 мільйонів доларів. Пакет включає безпілотники, боєприпаси для високоточних ракетних установок HIMARS, запасні частини, обладнання для артилерії, танків і бронетехніки.

Також цього місяця Державний департамент США схвалив послуги підтримки для парку F-16 України з передбачуваною вартістю 266,4 мільйона доларів.

Завдяки цій допомозі винищувачі F-16 Повітряних сил України отримають систему планування спільних місій, програмний інструмент для автоматизованого планування місій, а також технічне обслуговування, навчання та запасні частини.

Нагадаємо, що напередодні, 23 грудня стало відомо, що Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, зокрема, до нього увійшли танки Leopard, Gepard і броньовики MRAP.

Також повідомлялося, що, за даними The Times, британських військових можуть відправити на захід України для навчання солдатів.