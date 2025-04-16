Увидеть опыт украинцев "из первых рук": Дания планирует отправить солдат в Украину для обучения

Дания планирует отправить в Украину своих военных для перенятия опыта ведения современной войны, в частности, работы с беспилотниками.

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Об этом телеканалу TV 2 заявил главнокомандующий сухопутных войск Дании и генерал-майор Питер Бойсен.

"Скорость — это способ мышления. За 42 года, которые я прослужил в Вооруженных Силах, я не чувствовал, чтобы вещи двигались так быстро", — говорит генерал-майор Питер Бойсен.

Отдельные подразделения Дании получили недавно почти 100 ударных беспилотников и еще столько же получат уже в ближайшее время. Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и боевые приемы являются результатом двух визитов главнокомандующего армии в Украину за последние месяцы. теперь главнокомандующий ВС Дании хочет ускорить процесс обучения, отправив больше групп датских солдат на курсы в Украину.

Питер Бойсен говорит, что планируется, что и инструкторы, и оперативные солдаты пройдут курсы, которые будут длиться от одной до двух недель.

"Да, я был там (в Украине — ред.) несколько раз. Но эти солдаты не едут туда, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армии", — говорит Бойсен.

Между тем посольство РФ в Дании уже возмутилось тем, что датские военные отправляются в Украину.

"Направление датских военнослужащих в Украину, в частности для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию", — ответил телеканалу письменно посол РФ Владимир Барбин.

Сам же главнокомандующий Бойсен подчеркнул, что датские военные будут дислоцированы на безопасном расстоянии от линии фронта и в помещениях с хорошими укрытиями.

Напомним, что Минобороны Дании без лишней огласки добавило гаубицы "Гвоздика" в список военных поставок Украине. Поставки Дании могли быть получены из запасов бывших стран Варшавского договора.