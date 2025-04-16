Побачити досвід українців "з перших рук": Данія планує відправити солдатів в Україну для навчання

Данія планує відправити в Україну своїх військових для перейняття досвіду ведення сучасної війни, зокрема, роботи з безпілотниками.

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Про це телеканалу TV 2 заявив головнокомандувач сухопутних військ Данії і генерал-майор Пітер Бойсен.

"Швидкість — це спосіб мислення. За 42 роки, які я прослужив у Збройних Силах, я не відчував, щоб речі рухалися так швидко", — говорить генерал-майор Пітер Бойсен.

Окремі підрозділи Данії отримали нещодавно майже 100 ударних безпілотників і ще стільки ж отримають вже найближчим часом. Для Збройних сил Данії нові системи озброєння та бойові прийоми є результатом двох візитів головнокомандувача армії в Україну за останні місяці.Тепер головнокомандувач ЗС Данії хоче пришвидшити процес навчання, відправивши більше груп датських солдатів на курси в Україну.

Пітер Бойсен говорить, що планується, що і інструктори, і оперативні солдати пройдуть курси які триватимуть від одного до двох тижнів.

"Так, я був там (в Україні – ред.) кілька разів. Але ці солдати не їдуть туди, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії", – каже Бойсен.

Між тим посольство РФ в Данії вже обурилося тим, що данські військові вирушають до України.

"Направлення данських військовослужбовців в Україну, зокрема для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні та провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію", – відповів телеканалу письмово посол РФ Володимир Барбін.

Сам же головнокомандувач Бойсен наголосив, що данські військові будуть дислоковані на безпечній відстані від лінії фронту і в приміщеннях з хорошими укриттями.

Нагадаємо, що Міноборони Данії без зайвого розголосу додало гаубиці "Гвоздика" до списку військових постачань Україні. Постачання Данії могли бути отримані із запасів колишніх країн Варшавського договору.