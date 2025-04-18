Скандал с Центром Минобороны: за $8000 помогали мужчинам избегать мобилизации (видео)

Один из Центров Министерства обороны Украины попал в скандал. В нем работники ГБР обнаружили обнаружили схему незаконного бронирования военнообязанных, чтобы они могли избежать мобилизации.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, работники Государственного бюро расследований обнаружили, что в одном из Центров Министерства обороны Украины работник "трудоустраивал" граждан. За свои услуги он брал от 8 до 10 тысяч долларов. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".

Благодаря такому трудоустройству клиенты избегали мобилизации, а на работу не выходили и никаких обязанностей не выполняли.

Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.

По предварительным данным, услугами работника Центра могли воспользоваться по меньшей мере 50 человек.

Офицера задержали "на горячем" — во время получения 8 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По месту жительства фигуранта проведены обыски. Обнаружены доказательства его противозаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

также следователи ГБР выясняют круг причастных к этой схеме должностных лиц Центра, ВСУ, ТЦК и Минобороны.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что на Днепропетровщине за 1-2 тысячи долларов злоумышленники помогали бежать из военного городка и скрываться от правоохранителей, а за 4 тысячи долларов — переводили в тыловые подразделения.