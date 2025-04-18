Скандал з Центром Міноборони: за $8000 допомагали чоловікам уникати мобілізації (відео)

Один із Центрів Міністерства оборони України потрапив у скандал. У ньому працівники ДБР виявили виявили схему незаконного бронювання військовозобов’язаних, щоб вони могли уникнути мобілізації.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, працівники Державного бюро розслідувань виявили, що в одному із Центрів Міністерства оборони України працівник "працевлаштовував" громадян. За свої послуги він брав від 8 до 10 тисяч доларів. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Завдяки такому працевлаштуванню клієнти уникали мобілізації, а на роботу не виходили і жодних обов'язків не виконували.

Зараз слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату.

За попередніми даними, послугами працівника Центру могли скористатися щонайменше 50 осіб.

Офіцера затримали "на гарячому" — під час одержання 8 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

За місцем проживання фігуранта проведено обшуки. Виявлено докази його протизаконної діяльності.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

також слідчі ДБР з'ясовують коло причетних до цієї схеми посадовців Центру, ЗСУ, ТЦК та Міноборони.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині за 1-2 тисячі доларів зловмисники допомагали втікати з військового містечка та переховуватись від правоохоронців, а за 4 тисячі доларів — переводили у тилові підрозділи.