Сприяли дезертирству: на Дніпропетровщині затримали військовослужбовців-хабарників (відео)

За 1-2 тисячі доларів зловмисники допомагали втікати з військового містечка та переховуватись від правоохоронців, а за 4 тисячі доларів — переводили у тилові підрозділи.

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У Дніпропетровській області поліцейські викрили групу військовослужбовців, які сприяли вчиненню системного дезертирства з лав Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку", — йдеться у повідомленні.

В Нацполіції уточнили, що вартість таких послуг становила 1-2 тис. доларів.

Водночас іншим військовим зловмисники пропонували за 4 тисячі доларів уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи.

Організував схему 38-річний військовослужбовець, який залучив до свого плану своїх підлеглих та інших пособників.

"Слідчі задокументували чотири факти дезертирства, до яких причетні зловмисники", — зазначили в Нацполіції.

11 фігурантам справи вже вручили повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у січні видання The Guardian оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що в українській армії настала "криза дезертирства".

5 лютого у Харкові поліцейські затримали на хабарі працівника ТЦК.