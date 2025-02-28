Сприяли дезертирству: на Дніпропетровщині затримали військовослужбовців-хабарників (відео)
За 1-2 тисячі доларів зловмисники допомагали втікати з військового містечка та переховуватись від правоохоронців, а за 4 тисячі доларів — переводили у тилові підрозділи.
У Дніпропетровській області поліцейські викрили групу військовослужбовців, які сприяли вчиненню системного дезертирства з лав Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Фігуранти за грошову винагороду сприяли колегам у безперешкодному виїзді з військового містечка, проїзду через блокпости, надавали подальші інструкції, як переховуватися від органів правопорядку", — йдеться у повідомленні.
В Нацполіції уточнили, що вартість таких послуг становила 1-2 тис. доларів.
Водночас іншим військовим зловмисники пропонували за 4 тисячі доларів уникнути участі у бойових діях та перевестися для проходження служби у тилові підрозділи.
Організував схему 38-річний військовослужбовець, який залучив до свого плану своїх підлеглих та інших пособників.
"Слідчі задокументували чотири факти дезертирства, до яких причетні зловмисники", — зазначили в Нацполіції.
11 фігурантам справи вже вручили повідомлення про підозру.
Нагадаємо, у січні видання The Guardian оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що в українській армії настала "криза дезертирства".
5 лютого у Харкові поліцейські затримали на хабарі працівника ТЦК.