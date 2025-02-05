Поліцейські затримали на хабарі працівника ТЦК: у військкоматі повідомили, що він здійснив СЗЧ

В поліції розповіли, що під час обшуків у працівника ТЦК виявлені не тільки гроші, а й психотропні речовини. Тому слідчі проводять досудове розслідування відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України.

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В Харкові представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонував чоловіку за гроші уникнути мобілізації, однак був затриманий правоохоронцями. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що 34-річний представник ТЦК Харкова відповідно до службових обов'язків повинен був проводити перевірку військово-облікових документів та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним. За гроші він запропонував одному з жителів міста уникнути мобілізації. У січні фігурант отримав від "клієнта" 8000 гривень, а згодом під час особистої зустрічі чоловік передав працівнику військкомату 6000 доларів США і пакет документів.

"За ці гроші 34-річний співробітник ТЦК пообіцяв поставити чоловіка на військовий облік, забезпечити усіма необхідними обліковими документами, щоб того не мобілізували під час самостійного оформлення документів", — додали в поліції.

Чоловіка затримали. Під час обшуків у нього виявили гроші, психотропні речовини та засоби для їх вживання.

Харків’янину повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також слідчі проводять досудове розслідування за ч. ст. 309 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Наразі підозрюваний затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання працівника ТЦК: реакція військкомату

В Харківському ОТЦК та СП повідомили, що на момент затримання військовослужбовець не виконував обов’язки за посадою та рахувався як такий, що здійснив самовільне залишення частини. Перебуваючи в розшуку, він налагодив злочинну схему, поєднану з вимаганням. За допомогою неї чоловік отримував неправомірну вигоду.

"Командуванням і особовим складом обласного та районного ТЦК та СП надається максимальне сприяння правоохоронцям, які здійснюють перевірку всіх обставин. Ми рішуче засуджуємо будь-які вчинки, які підривають довіру суспільства та дискредитують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", — додали у відомстві.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного ТЦК, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру.

Тим часом спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати два автомобілі, які оформлені на родича колишнього керівника районного ТЦК Харкова. В ЗМІ повідомили, що йдеться про колишнього керівника Шевченківського районного ТЦК та СП Харкова Артура Воронцова та його тещу.