Полицейские задержали на взятке работника ТЦК: в военкомате сообщили, что он совершил СЗЧ

В полиции рассказали, что во время обысков у работника ТЦК обнаружены не только деньги, но и психотропные вещества. Поэтому следователи проводят досудебное расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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В Харькове представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки предлагал мужчине за деньги избежать мобилизации, однако был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что 34-летний представитель ТЦК Харькова в соответствии со служебными обязанностями должен был проводить проверку военно-учетных документов и вручать повестки резервистам и военнообязанным. За деньги он предложил одному из жителей города избежать мобилизации. В январе фигурант получил от "клиента" 8000 гривен, а затем во время личной встречи мужчина передал работнику военкомата 6000 долларов США и пакет документов.

"За эти деньги 34-летний сотрудник ТЦК пообещал поставить мужчину на воинский учет, обеспечить всеми необходимыми учетными документами, чтобы того не мобилизовали во время самостоятельного оформления документов", — добавили в полиции.

Мужчину задержали. Во время обысков у него обнаружили деньги, психотропные вещества и средства для их употребления.

Харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Также следователи проводят досудебное расследование по ч. ст. 309 УК Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Сейчас подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание работника ТЦК: реакция военкомата

В Харьковском ОТЦК и СП сообщили, что на момент задержания военнослужащий не выполнял обязанности по должности и считался как совершивший самовольное оставление части. Находясь в розыске, он наладил преступную схему, совмещенную с вымогательством. С помощью нее мужчина получал неправомерную выгоду.

"Командованием и личным составом областного и районного ТЦК и СП оказывается максимальное содействие правоохранителям, которые осуществляют проверку всех обстоятельств. Мы решительно осуждаем любые поступки, которые подрывают доверие общества и дискредитируют территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — добавили в ведомстве.

Фото: Скриншот

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили 24-летнего военнослужащего районного ТЦК, который требовал взятку за выдачу фиктивной повестки. Его задержали во время получения неправомерной выгоды, а впоследствии сообщили о подозрении.

Между тем специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать два автомобиля, которые оформлены на родственника бывшего руководителя районного ТЦК Харькова. В СМИ сообщили, что речь идет о бывшем руководителе Шевченковского районного ТЦК и СП Харькова Артуре Воронцове и его теще.