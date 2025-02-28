Способствовали дезертирству: на Днепропетровщине задержали военнослужащих-взяточников (видео)

За 1-2 тысячи долларов злоумышленники помогали бежать из военного городка и скрываться от правоохранителей, а за 4 тысячи долларов — переводили в тыловые подразделения.

Related video

В Днепропетровской области полицейские разоблачили группу военнослужащих, которые способствовали совершению системного дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Фигуранты за денежное вознаграждение способствовали коллегам в беспрепятственном выезде из военного городка, проезда через блокпосты, предоставляли дальнейшие инструкции, как скрываться от органов правопорядка", — говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что стоимость таких услуг составляла 1-2 тыс. долларов.

В то же время другим военным злоумышленники предлагали за 4 тысячи долларов избежать участия в боевых действиях и перевестись для прохождения службы в тыловые подразделения.

Организовал схему 38-летний военнослужащий, который привлек к своему плану своих подчиненных и других пособников.

"Следователи задокументировали четыре факта дезертирства, к которым причастны злоумышленники", — отметили в Нацполиции.

11 фигурантам дела уже вручили уведомление о подозрении.

Напомним, в январе издание The Guardian обнародовало материал, в котором говорится о том, что в украинской армии наступил "кризис дезертирства".

5 февраля в Харькове полицейские задержали на взятке работника ТЦК.