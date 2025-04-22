ВС РФ тестируют новые барражирующие боеприпасы "Молния": чем они опасны (видео)

Украинские военные практически ежедневно фиксируют запуски барражирующих боеприпасов "Молния-1" и "Молния-2". Россия готовится вводить в бой их улучшенные версии.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в интервью каналу "Новини.LIVE".

По словам чиновника, запуски барражирующих боеприпасов "Молния-1" и "Молния-2" регулярно фиксируют украинские военные. В то же время новые типы ударных дронов, вероятно, проходят этап испытаний.

"Мы считаем, что враг их пока тестирует, потому что по городу Харькову наносятся удары. Однако они не массированные. Больше ударов "Молниями" — по населенным пунктам, приближенным к линии фронта, либо к границе", — объяснил глава ОВА.

В качестве примера Синегубов привел Купянск, по которому ВС РФ регулярно носят удары артиллерией и барражирующими боеприпасами "Молния". По его словам, уже зафиксировано несколько генераций таких дронов, что свидетельствует об их активной разработке и адаптации новых технологий.

Напомним, российские оккупанты ночью 21 апреля атаковали Одессу дронами "Шахед". Часть БПЛА упали на территории школы-интерната для слабовидящих детей.

Фокус ранее писал, что в Японии придумали технологии притягивания и направления молнии с помощью беспилотников. Специальная клетка для защиты дронов выдерживает электрический удар силой 150 кА.