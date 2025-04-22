ЗС РФ тестують нові баражувальні боєприпаси "Молния": чим вони небезпечні (відео)

Українські військові практично щодня фіксують запуски баражувальних боєприпасів "Молния-1" і "Молния-2". Росія готується вводити в бій їхні поліпшені версії.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в інтерв'ю каналу "Новини.LIVE".

За словами чиновника, запуски баражувальних боєприпасів "Молния-1" і "Молния-2" регулярно фіксують українські військові. Водночас нові типи ударних дронів, імовірно, проходять етап випробувань.

"Ми вважаємо, що ворог їх поки що тестує, бо по місту Харкову наносяться удари. Однак вони не масовані. Більше ударів "Молниями" — по населених пунктах, які наближені до лінії фронту, або до кордону", — пояснив очільник ОВА.

Як приклад Синєгубов навів Куп'янськ, по якому ЗС РФ регулярно наносять удари артилерією і баражуючими боєприпасами "Молния". За його словами, вже зафіксовано кілька генерацій таких дронів, що свідчить про їхню активну розробку та адаптацію нових технологій.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 21 квітня атакували Одесу дронами "Шахед". Частина БПЛА впали на території школи-інтернату для слабозорих дітей.

Фокус раніше писав, що в Японії вигадали технології притягування і спрямування блискавки за допомогою безпілотників. Спеціальна клітка для захисту дронів витримує електричний удар силою 150 кА.