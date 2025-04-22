Повторные взрывы на 51 арсенале ГРАУ: в РФ сомневаются, что склад могли поразить дроны ВСУ (фото)

В России уже несколько часов подряд детонирует один из крупнейших складов БК — 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ. Из-за этого объявили эвакуацию из близлежащих населенных пунктов.

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Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов", — написал он.

О "хлопках" со стороны воинской части днем, 22 апреля, сообщил местный телеграм-канал "Киржачский район. Новости".

"Был сильный взрыв со стороны воинской части. Со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу", — говорилось в сообщении.

На арсенале могли храниться до 274 тонн боеприпасов

Российский телеграм-канал "Военный осведомитель" показал, как выглядит изнутри 51-й арсенал ГРАУ и его фотографии, сделанные со спутника.

"По публичным данным, на территории арсенала максимально может поместиться до 274 тысячи тонн различных боеприпасов. Судя по кадрам, на складах хранятся разнообразные снаряды, зенитные ракеты, ПТРК и т.д.", — говорится в сообщении.

Учитывая бетонные перекрытия и подземные укрытия "Военный осведомитель" усомнился, что именно украинские дроны могли стать причиной взрыва на арсенале.

"Кажется маловероятным, что при соблюдении условий хранения бетонные и подземные укрытия могли быть поражены украинским дроном. Разве что попали в дополнительные открытые или слабозащищенные площадки, или же классическое нарушение техники безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году ФСБ России возбудила уголовное дело по факту хищения 646 миллионов рублей из 1,3 миллиардов, которые выделили на реконструкцию 51-го арсенала.

Украинские OSINT-аналитики "Око Гора" сообщают, что на территории 51-го арсенала хранятся:

артиллерийские снаряды;

ракеты для ПТРК;

ЗУР для ЗРК С-300В;

ЗУР для ЗРК Оса;

ракеты для РСЗО;

ФАБы.

По информации OSINTерів, на арсенале могли хранить 264 тысячи тонн боеприпасов и ракет.

Что говорят в Минобороны России

В российском Минобороны прокомментировали взрывы на территории военного арсенала. Согласно сообщению, из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов.

Для ликвидации возгорания привлечены расчеты воинской части и МЧС. Предварительно пострадавших во время возгорания в воинской части во Владимирской области нет, причина — нарушение требований безопасности.

"По поручению министра обороны Белоусова создана комиссия по пожару во Владимирской области, виновные будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Что говорит украинская сторона

В украинском Центре противодействия дезинформации подтвердили детонацию на 51 арсенале ГРАУ РФ вблизи города Киржач во Владимирской области.

"Там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган". На нем хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения", — отметил руководитель Центра Андрей Коваленко.

Напомним, что днем, 22 апреля, на арсенале ГРАУ во Владимирской области прогремели взрывы. Появился густой дым и началась вторичная детонация.