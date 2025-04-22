Повторні вибухи на 51 арсеналі ГРАУ: в РФ сумніваються, що склад могли уразити дрони ЗСУ (фото)

В Росії вже кілька годин поспіль детонує один із найбільших складів БК — 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ. Через це оголосили евакуацію з прилеглих населених пунктів.

Related video

Про це повідомив губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв.

"У Киржацькому районі оголошено районну надзвичайну ситуацію. Проводиться евакуація із зон можливого ураження під час детонації боєприпасів", — написав він.

Про "хлопки" збоку військової частини вдень, 22 квітня, повідомив місцевий телеграм-канал "Киржачский район. Новости".

"Був сильний вибух збоку військової частини. З боку Москви в Киржач перекрили дорогу", — йшлося в повідомленні.

На арсеналі могли зберігатися до 274 тонн боєприпасів

Російський телеграм-канал "Военный осведомитель" показав, як виглядає зсередини 51-й арсенал ГРАУ та його світлини, зроблені із супутника.

"За публічними даними, на території арсеналу максимально може поміститися до 274 тисячі тонн різних боєприпасів. Судячи з кадрів, на складах зберігаються різноманітні снаряди, зенітні ракети, ПТРК тощо", — йдеться в повідомленні.

Зважаючи на бетонні перекриття та підземні укриття "Военный осведомитель" засумнівався, що саме українські дрони могли стати причиною вибуху на арсеналі.

"Здається малоймовірним, що за дотримання умов зберігання бетонні та підземні укриття могли бути уражені українським дроном. Хіба що потрапили у додаткові відкриті чи слабозахищені майданчики, або ж класичне порушення техніки безпеки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2017 році ФСБ Росії порушила кримінальну справу за фактом розкрадання 646 мільйонів рублів із 1,3 мільярдів, які виділили на реконструкцію 51-го арсеналу.

Українські OSINT-аналітики "Око Гора" повідомляють, що на території 51-го арсеналу зберігаються:

артилерійські снаряди;

ракети для ПТРК;

ЗУР для ЗРК С-300В;

ЗУР для ЗРК Оса;

ракети для РСЗВ;

ФАБи.

За інформацією OSINTерів, на арсеналі могли зберігати 264 тисячі тонн боєприпасів та ракет.

Що кажуть у Міноборони Росії

В російському Міноборони прокоментували вибухи на території військового арсеналу. Згідно з повідомленням, через загоряння на території військової частини у Владимирській області відбулася детонація боєприпасів.

Для ліквідації займання залучено розрахунки військової частини та МНС. Попередньо постраждалих під час займання у військовій частині у Владимирській області немає, причина — порушення вимог безпеки.

"За дорученням міністра оборони Білоусова створено комісію з пожежі у Владимирській області, винних притягнуть до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Що каже українська сторона

В українському Центрі протидії дезінформації підтвердили детонацію на 51 арсеналі ГРАУ РФ поблизу міста Киржач у Владимирській області.

"Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган". На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння", — зазначив керівник Центру Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що вдень, 22 квітня, на арсеналі ГРАУ у Владимирській області пролунали вибухи. З'явився густий дим та почалася вторинна детонація.