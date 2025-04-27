Раньше там были китайцы: военные Филиппин развернули свой флаг на спорном рифе (фото)

Военные Филиппин высадились с флагом на одном из спорных рифов Сэнди-Кей. Эта акция была ответом на действия бойцов береговой обороны Китая, которые ранее побывали на этих островах.

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Об этом сообщает Philippine News Agency.

СМИ сообщает, что это были скоординированные усилия ВМС, Береговую охрану и Морскую группу Национальной полиции Филиппин. В экспедиции участвовали четыре смешанные команды на резиновых лодках были развернуты на рифах.

Военные Филиппин на рифах Сэнди-Кей (фото: Philippine News Agency/Facebook)

Военные Филиппин на рифах Сэнди-Кей (фото: Philippine News Agency/Facebook)

"Во время операции команды наблюдали незаконное присутствие подразделения береговой охраны Китая, а также семь судов китайской морской полиции. Эта операция отражает непоколебимую преданность и обязательства правительства Филиппин поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию страны в Западном Филиппинском море", — говорится в сообщении медиа.

Также журналисты добавляют, что такие действия Манилы подкрепляют обязательства Филиппин "защищать свои морские пространства, соблюдая международное право и обеспечивая мир и стабильность в регионе".

Портал"Милитарный" добавляет, что между КНР и Филиппинами продолжается конфликт вокруг рифов Сэнди-Кей с 2012 года, когда Китай "начал расширять свое военное присутствие в регионе".

Рифы Сэнди-Кей (Фото: RFA/Planet/Google Earth)

"В 2016 году Международный суд по морскому праву вынес решение в пользу Филиппин, постановив, что Китай не имеет права на риф Сенди-Кей. Однако Китай отказался выполнить решение суда, а за последние годы Китай оказывает все большее давление на Филиппины и принадлежащие им острова в архипелаге Спратли", — пишут журналисты.

Там добавляют, что Китай намерен "расширить свое присутствие в рамках противостояния с США". Также, кроме фактического захвата и изоляции определенных территорий, Китай создает насыпные острова, где размещает авиацию и порты для кораблей и судов береговой охраны.

Ранее сообщалось, что китайская армия захватила остров Сэнд-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен всего в нескольких километрах от стратегического военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море.

Также стало известно, как Китай создает прорывную технологию в сфере обнаружения субмарин. Китайские ученые разработали новую технологию пассивного акустического обнаружения, которая позволяет с высокой точностью отслеживать подводные лодки в сложных условиях Арктики.