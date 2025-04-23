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Военный Фокус

"Вирджинии" не уйти: Китай создает прорывную технологию в области обнаружения субмарин

субмарина США
Фото: ВМС США | Новейшая подводная лодка класса USS Virginia

Китайские ученые разработали новую технологию пассивного акустического обнаружения, которая позволяет с высокой точностью отслеживать подводные лодки в сложных условиях Арктики. Этот метод представляет собой серьезный вызов для военно-морского доминирования США.

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Об этом 22 апреля сообщили обозреватели Army Recognition.

"Для ВМС США эта технология представляет существенную угрозу их давнему превосходству в подводных лодках, особенно под арктическими льдами, где американские атомные субмарины традиционно действовали практически безнаказанно", — пишет издание.

Принципы новой методики обнаружения субмарин

Новый метод обнаружения основан на пассивной методике определения глубины, которая использует вычислительное моделирование согласно уникальным данным, собранным в ходе арктической экспедиции 2020 года в море Бофорта.

Дело в том, что это море характеризуется слоистыми водными массами с контрастными температурами наличие двух акустических каналов с минимальными потерями звука. Поэтому естественные акустические каналы на глубине от 80 до 300 метров, обеспечивают горизонтальное распространение звука с минимальными потерями из-за отражения или рассеяния морским льдом.

Это явление давно осложняло работу традиционных гидролокаторов, однако теперь превращено китайскими исследователями в тактический актив. Причем в отличие от активных гидролокаторов, которые выдают свое местоположение, пассивная система работает бесшумно, минимизируя риск контробнаружения.

Отмечается, что точность идентификации подводных целей составляет 93 %, а надводных — 100 %. Система способна определять глубину расположения источников звука, таких как двигатели и силовые установки субмарин, даже при их нахождении под ледяным покровом.

Американская субмарина Fullscreen
Американская субмарина класса USS Ohio

Угроза для ВМС США

Для ВМС США эта технология представляет прямую угрозу стратегическому преимуществу в Арктике. Атомные подлодки классов Ohio и Virginia, традиционно действующие в условиях полной скрытности подо льдами, теперь рискуют быть обнаруженными. А способность Китая пассивно отслеживать такие цели изменяет баланс сил и ставит под сомнение прежнюю концепцию подводного сдерживания.

Помимо слежения, новая технология может быть интегрирована в системы раннего предупреждения и повысить эффективность китайской противолодочной обороны. Она также усиливает возможности контроля за акваторией в регионе, который становится критически важным для глобального военного и экономического соперничества — в условиях таяния льдов и открытия новых маршрутов.

Ранее сообщалось, что на китайской верфи в Гуанчжоу наблюдатели обнаружили неизвестный объект, который похож на подводную лодку. Субмарина была замечена в плавучем доке — по мнению специалистов, речь идет о ранее неизвестной конструкции, а детали которой пока остаются засекреченными.