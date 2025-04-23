"Вирджинии" не уйти: Китай создает прорывную технологию в области обнаружения субмарин

Китайские ученые разработали новую технологию пассивного акустического обнаружения, которая позволяет с высокой точностью отслеживать подводные лодки в сложных условиях Арктики. Этот метод представляет собой серьезный вызов для военно-морского доминирования США.

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Об этом 22 апреля сообщили обозреватели Army Recognition.

"Для ВМС США эта технология представляет существенную угрозу их давнему превосходству в подводных лодках, особенно под арктическими льдами, где американские атомные субмарины традиционно действовали практически безнаказанно", — пишет издание.

Принципы новой методики обнаружения субмарин

Новый метод обнаружения основан на пассивной методике определения глубины, которая использует вычислительное моделирование согласно уникальным данным, собранным в ходе арктической экспедиции 2020 года в море Бофорта.

Дело в том, что это море характеризуется слоистыми водными массами с контрастными температурами наличие двух акустических каналов с минимальными потерями звука. Поэтому естественные акустические каналы на глубине от 80 до 300 метров, обеспечивают горизонтальное распространение звука с минимальными потерями из-за отражения или рассеяния морским льдом.

Это явление давно осложняло работу традиционных гидролокаторов, однако теперь превращено китайскими исследователями в тактический актив. Причем в отличие от активных гидролокаторов, которые выдают свое местоположение, пассивная система работает бесшумно, минимизируя риск контробнаружения.

Отмечается, что точность идентификации подводных целей составляет 93 %, а надводных — 100 %. Система способна определять глубину расположения источников звука, таких как двигатели и силовые установки субмарин, даже при их нахождении под ледяным покровом.

Американская субмарина класса USS Ohio

Угроза для ВМС США

Для ВМС США эта технология представляет прямую угрозу стратегическому преимуществу в Арктике. Атомные подлодки классов Ohio и Virginia, традиционно действующие в условиях полной скрытности подо льдами, теперь рискуют быть обнаруженными. А способность Китая пассивно отслеживать такие цели изменяет баланс сил и ставит под сомнение прежнюю концепцию подводного сдерживания.

Помимо слежения, новая технология может быть интегрирована в системы раннего предупреждения и повысить эффективность китайской противолодочной обороны. Она также усиливает возможности контроля за акваторией в регионе, который становится критически важным для глобального военного и экономического соперничества — в условиях таяния льдов и открытия новых маршрутов.

Ранее сообщалось, что на китайской верфи в Гуанчжоу наблюдатели обнаружили неизвестный объект, который похож на подводную лодку. Субмарина была замечена в плавучем доке — по мнению специалистов, речь идет о ранее неизвестной конструкции, а детали которой пока остаются засекреченными.