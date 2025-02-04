Сюрприз от Поднебесной: в Китае умудрились втайне построить подводную лодку (фото)

Основная интрига связана с назначением подводного плавсредства. По мнению аналитиков, вполне возможно, что речь идет о самой крупной в мире безэкипажной субмарине XLUUV.

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На китайской верфи в Гуанчжоу наблюдатели обнаружили неизвестный ранее объект, который похож на подводную лодку. Субмарина была замечена в плавучем доке, в связи с чем издание Naval News 3 февраля сообщило, что речь идет о ранее неизвестной конструкции, детали которой пока остаются засекреченными.

Новую субмарину, которая втайне была создана китайскими кораблестроителями, обнаружил военный аналитик MT Anderson, опубликовав соответствующие спутниковые снимки. В связи с этим обозреватель HI Sutton из Naval News отметил, что Китай уже не раз демонстрировал способность строить подводные лодки в условиях строгой секретности. В отличие от западных стран, где информация о новых субмаринах становится известной задолго до их закладки, китайские ВМС представляют новые модели неожиданно.

Секретный объект был обнаружен в сухом доке верфи Гуанчжоу Фото: спутниковый снимок

По его словам, Китай в очередной раз удивил специалистов, так как имеет опыт строительства подводных лодок в условиях почти полной секретности.

Технические особенности субмарины

Новая подлодка имеет ряд необычных характеристик:

Размеры : около 45 метров в длину и 5 метров в ширину.

: около 45 метров в длину и 5 метров в ширину. Отсутствие паруса : эта конструктивная особенность делает лодку более обтекаемой. Китай уже создавал подобную модель, спущенную на воду на верфи Jiangnan в 2019 году, но она носила экспериментальный характер.

: эта конструктивная особенность делает лодку более обтекаемой. Китай уже создавал подобную модель, спущенную на воду на верфи Jiangnan в 2019 году, но она носила экспериментальный характер. Х-образные рули : редкая для китайского флота конфигурация, но набирающая популярность в мировом судостроении.

: редкая для китайского флота конфигурация, но набирающая популярность в мировом судостроении. в отличие от недавнего проекта Type-041 с ядерными реакторами, субмарина оснащена, предположительно, обычной силовой установкой.

Основная интрига связана с назначением субмарины. Эксперты предположили, что речь может идти о сверхбольшой беспилотной подлодке XLUUV (extra-large uncrewed underwater vehicle). Если это так, то она станет крупнейшей в мире, опережая американскую Orca XLUUV в 6–8 раз. Дело в том, что Китай активно развивает автономные подводные аппараты, и эта лодка может быть частью масштабной программы.

Предварительная иллюстрация новой китайской субмарины Фото: Naval News

Также вполне может быть, что китайцы создали малую подлодку специального назначения. Иными словами, если субмарина с экипажем, то она может быть предназначена для операций на мелководье, высадки диверсионных групп или скрытых атак с помощью торпед и буксируемых гидролокаторов.

Пока точное предназначение остается неизвестным, но обнаружение новой лодки подтверждает, что Китай продолжает расширять границы подводного судостроения, создавая передовые конструкции в условиях полной секретности.

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Напомним, китайские инженеры разработали и испытали новый подводный датчик, который может обнаруживать самолеты на расстоянии многих километров.