Сюрприз від Піднебесної: у Китаї примудрилися потай побудувати підводний човен (фото)

Основна інтрига пов'язана з призначенням підводного плавзасобу. На думку аналітиків, цілком можливо, що йдеться про найбільшу у світі безекіпажну субмарину XLUUV.

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На китайській корабельні в Гуанчжоу спостерігачі виявили невідомий раніше об'єкт, який схожий на підводний човен. Субмарину помітили в плавучому доці, у зв'язку з чим видання Naval News 3 лютого повідомило, що йдеться про раніше невідому конструкцію, деталі якої поки що залишаються засекреченими.

Нову субмарину, яка потай була створена китайськими кораблебудівниками, виявив військовий аналітик MT Anderson, опублікувавши відповідні супутникові знімки. У зв'язку з цим оглядач HI Sutton з Naval News зазначив, що Китай уже не раз демонстрував здатність будувати підводні човни в умовах суворої секретності. На відміну від західних країн, де інформація про нові субмарини стає відомою задовго до їхнього закладання, китайські ВМС представляють нові моделі несподівано.

Секретний об'єкт було виявлено в сухому доці верфі Гуанчжоу Фото: спутниковый снимок

За його словами, Китай укотре здивував фахівців, оскільки має досвід будівництва підводних човнів в умовах майже повної секретності.

Технічні особливості субмарини

Новий підводний човен має низку незвичайних характеристик:

Розміри : близько 45 метрів завдовжки та 5 метрів завширшки.

: близько 45 метрів завдовжки та 5 метрів завширшки. Відсутність вітрила : ця конструктивна особливість робить човен більш обтічним. Китай уже створював подібну модель, спущену на воду на корабельні Jiangnan 2019 року, але вона мала експериментальний характер.

: ця конструктивна особливість робить човен більш обтічним. Китай уже створював подібну модель, спущену на воду на корабельні Jiangnan 2019 року, але вона мала експериментальний характер. Х-подібні керма : рідкісна для китайського флоту конфігурація, але така, що набирає популярності у світовому суднобудуванні.

: рідкісна для китайського флоту конфігурація, але така, що набирає популярності у світовому суднобудуванні. на відміну від недавнього проєкту Type-041 з ядерними реакторами, субмарина оснащена, імовірно, звичайною силовою установкою.

Основна інтрига пов'язана з призначенням субмарини. Експерти припустили, що може йтися про надвеликий безпілотний підводний човен XLUUV (extra-large uncrewed underwater vehicle). Якщо це так, то він стане найбільшим у світі, випереджаючи американську Orca XLUUV у 6-8 разів. Річ у тім, що Китай активно розвиває автономні підводні апарати, і цей човен може бути частиною масштабної програми.

Попередня ілюстрація нової китайської субмарини Фото: Naval News

Також цілком може бути, що китайці створили малий підводний човен спеціального призначення. Іншими словами, якщо субмарина з екіпажем, то вона може бути призначена для операцій на мілководді, висадки диверсійних груп або прихованих атак за допомогою торпед і буксируваних гідролокаторів.

Поки точне призначення залишається невідомим, але виявлення нового човна підтверджує, що Китай продовжує розширювати межі підводного суднобудування, створюючи передові конструкції в умовах повної секретності.

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Удесятеро більший за Петагон: Китай будує величезний "ядерний" центр, — супутникові знімки

Нагадаємо, китайські інженери розробили і випробували новий підводний датчик, який може виявляти літаки на відстані багатьох кілометрів.