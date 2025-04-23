"Вірджинії" не втекти: Китай створює проривну технологію у сфері виявлення субмарин

Китайські вчені розробили нову технологію пасивного акустичного виявлення, яка дає змогу з високою точністю відстежувати підводні човни в складних умовах Арктики. Цей метод являє собою серйозний виклик для військово-морського домінування США.

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Про це 22 квітня повідомили оглядачі Army Recognition.

"Для ВМС США ця технологія становить істотну загрозу їхній давній перевазі в підводних човнах, особливо під арктичними льодами, де американські атомні субмарини традиційно діяли практично безкарно", — пише видання.

Принципи нової методики виявлення субмарин

Новий метод виявлення заснований на пасивній методиці визначення глибини, яка використовує обчислювальне моделювання згідно з унікальними даними, зібраними під час арктичної експедиції 2020 року в морі Бофорта.

Річ у тім, що це море характеризується шаруватими водними масами з контрастними температурами, наявність двох акустичних каналів з мінімальними втратами звуку. Тому природні акустичні канали на глибині від 80 до 300 метрів, забезпечують горизонтальне поширення звуку з мінімальними втратами через відбиття або розсіювання морським льодом.

Це явище давно ускладнювало роботу традиційних гідролокаторів, проте тепер перетворено китайськими дослідниками на тактичний актив. Причому на відміну від активних гідролокаторів, які видають своє місце розташування, пасивна система працює безшумно, мінімізуючи ризик контрвиявлення.

Зазначається, що точність ідентифікації підводних цілей становить 93 %, а надводних — 100 %. Система здатна визначати глибину розташування джерел звуку, як-от двигуни та силові установки субмарин, навіть за умови їхнього перебування під крижаним покривом.

Американська субмарина класу USS Ohio

Загроза для ВМС США

Для ВМС США ця технологія становить пряму загрозу стратегічній перевазі в Арктиці. Атомні підводні човни класів Ohio і Virginia, що традиційно діють в умовах цілковитої скритності під льодами, тепер ризикують бути виявленими. А здатність Китаю пасивно відстежувати такі цілі змінює баланс сил і ставить під сумнів колишню концепцію підводного стримування.

Крім стеження, нова технологія може бути інтегрована в системи раннього попередження і підвищити ефективність китайської протичовнової оборони. Вона також посилює можливості контролю за акваторією в регіоні, який стає критично важливим для глобального військового та економічного суперництва — в умовах танення льодів і відкриття нових маршрутів.

Раніше повідомлялося, що на китайській корабельні в Гуанчжоу спостерігачі виявили невідомий об'єкт, який схожий на підводний човен. Субмарину помітили в плавучому доці — на думку фахівців, йдеться про раніше невідому конструкцію, деталі якої поки що залишаються засекреченими.