Раніше там були китайці: військові Філіппін розгорнули свій прапор на спірному рифі (фото)

Військові Філіппін висадилися з прапором на одному зі спірних рифів Сенді-Кей. Ця акція була відповіддю на дії бійців берегової оборони Китаю, які раніше побували на цих островах.

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Про це повідомляє Philippine News Agency.

ЗМІ повідомляє, що це були скоординовані зусилля ВМС, Берегову охорону та Морську групу Національної поліції Філіппін. В експедиції брали участь чотири змішані команди на гумових човнах були розгорнуті на рифах.

Військові Філіппін на рифах Сенді-Кей (фото: Philippine News Agency/Facebook)

Військові Філіппін на рифах Сенді-Кей (фото: Philippine News Agency/Facebook)

"Під час операції команди спостерігали незаконну присутність підрозділу берегової охорони Китаю, а також сім суден китайської морської поліції. Ця операція відображає непохитну відданість та зобов'язання уряду Філіппін підтримувати суверенітет, суверенні права та юрисдикцію країни у Західному Філіппінському морі", — йдеться у повідомленні медіа.

Також журналісти додають, що такі дії Маніли підкріплюють зобов'язання Філіппін "захищати свої морські простори, дотримуючись міжнародного права та забезпечуючи мир і стабільність у регіоні".

Портал "Мілітарний" додає, що між КНР і Філіппінами триває конфлікт довкола рифів Сенді-Кей з 2012 році, коли Китай "почав розширювати свою військову присутність в регіоні".

Рифи Сенді-Кей (Фото: RFA/Planet/Google Earth)

"У 2016 році Міжнародний суд з морського права виніс рішення на користь Філіппін, постановивши, що Китай не має права на риф Сенди-Кей. Однак Китай відмовився виконати рішення суду, а за останні роки Китай здійснює все більший тиск на Філіппіни та острови, що їм належать в архіпелазі Спратлі", — пишуть журналісти.

Там додають, що Китай має намір "розширити свою присутність у рамках протистояння зі США". Також, окрім фактичного захоплення та ізоляції певних територій, Китай створює насипні острови, де розміщує авіацію та порти для кораблів і суден берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що китайська армія захопила острів Сенд-Кей у Південно-Китайському морі. Він розташований всього за кілька кілометрів від стратегічного військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.

Також стало відомо, як Китай створює проривну технологію у сфері виявлення субмарин. Китайські вчені розробили нову технологію пасивного акустичного виявлення, яка дає змогу з високою точністю відстежувати підводні човни в складних умовах Арктики.