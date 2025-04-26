Китайська армія захопила острів Сенд-Кей у Південно-Китайському морі, — FT

Китай повідомив про взяття під контроль спірного рифа Сенді-Кей, розташованого всього за кілька кілометрів від стратегічного військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.

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Про це повідомляє Financial Times.

Це посилило загрозу нового протистояння між країнами. За інформацією військового каналу китайського державного телебачення CCTV, берегова охорона Китаю "встановила морський контроль і здійснює суверенні повноваження" над районом Сенді-Кей. Співробітники берегової охорони поставили китайський прапор на рифі, оголосили про його контроль на території островів Спратлі й опублікували відповідну фотографію.

Уперше за багато років Пекін, який претендує практично на все Південно-Китайське море, офіційно підняв свій прапор на раніше незайнятій території. Це збіглося з підготовкою Філіппін і США до найбільших щорічних спільних військових навчань, які включатимуть тренування з берегової оборони і захоплення островів. Навчання стартують наступного тижня у філіппінському регіоні, розташованому найближче до архіпелагу Спратлі.

Попри те, що Сенді-Кей — це лише піщаний берег площею трохи більше 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію в морі радіусом 12 морських миль. На цю територію потрапляє острів Тіту, риф у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Берегова охорона Філіппін управляє спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, але Маніла зараз модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південно-Китайського моря більш придатними для життя і протистояти дедалі агресивнішій діяльності Китаю.

Поки що немає ознак, що Китай почав постійну окупацію Сенді-Кей або веде там будівельні роботи. Представник філіппінської морської безпеки повідомив у суботу, що після встановлення прапора на острові з'явилася китайська берегова охорона. За останні два роки Маніла посилила патрулювання в цьому районі і направила наукові експедиції для перевірки повідомлень про китайські роботи з меліорації на Сенді-Кей і ще трьох рифах.

Деякі експерти дійшли висновку, що подальші захоплення Китаєм малоймовірні, оскільки штучні острови, збудовані та мілітаризовані Пекіном протягом останнього десятиліття, забезпечили його військовій і береговій охороні достатню присутність і охоплення.

Внутрішнє законодавство Китаю надає береговій охороні повноваження зупиняти і перевіряти іноземні судна, які "вторгаються" у води, на які претендує Пекін, і затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень із філіппінськими військовими та береговою охороною у водах поблизу Тита, які Китай вважає своїми.

Військові сили Китаю мають більшу потужність, ніж форпост Тіту. Його установки на сусідньому рифі Субі включають ракети "земля-повітря" ангари, злітно-посадкову смугу, радар і глибоководний порт-укриття. Але через те, що воно класифікується тільки як підйом, де спостерігається відлив, Субі не має територіального моря відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю, у п'ятницю, 18 квітня розкритикувало звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії. У відомстві назвали ці слова "безпідставними".

Також Фокус писав про те, що речник МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня заявляв у відповідь на запитання про полон громадян КНР в Україні, що уряд просить китайців "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів і уникати будь-якої форми участі в них".