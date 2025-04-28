Военные расходы в мире за 2024 год рекордно выросли: какие страны вкладывают в оборону больше всего

В мире в прошлом году зафиксировали беспрецедентный рост глобальных военных расходов. Военные расходы Германии выросли на 28%, а в Польше — на 31%.

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Об этом говорится в аналитическом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI.

В институте посчитали, что в 2024 году мировые военные расходы достигли 2718 млрд долларов США, что на 9,4% больше, чем в 2023 году — это самый стремительный рост со времен окончания холодной войны. Больше всего военные расходы выросли в Европе и на Ближнем Востоке.

"В 2024 году более 100 стран во всем мире повысили свои военные расходы. Поскольку правительства все больше отдают приоритет военной безопасности, часто за счет других сфер бюджета, экономические и социальные компромиссы могут иметь значительное влияние на общества в течение многих лет", — сказал Сяо Лян, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Рост европейских расходов

Военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17% до 693 миллиардов долларов и стали основным фактором глобального роста в 2024 году. Полномасштабная война в Украине, которая длится третий год, подтолкнула страны Европы увеличить военные расходы. Их увеличили все европейские страны в 2024 году, кроме Мальты.

Военные расходы России в 2024 году достигли примерно 149 миллиардов долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году и вдвое больше, чем в 2015 году. Это составляет 7,1% ВВП России и 19 процентов всех государственных расходов России.

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9% до 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов России. В 2024 году на Украину пришлась самая большая военная нагрузка, которая составляла 34 процента ВВП.

"Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной. Сейчас Украина направляет все свои налоговые поступления на свою армию. В условиях такого ограниченного финансового пространства Украине будет трудно продолжать увеличивать свои военные расходы", — сказал Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Военные расходы Германии выросли на 28% и достигли 88,5 миллиардов долларов. Германии стала лидером по военным расходам в Европе и заняла 4 место в мире.

Военные расходы Польши выросли на 31% до 38,0 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет 4,2% ВВП Польши.

Расходы в рекордном количестве членов НАТО достигают 2 процентов ВВП

Все члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году. Они в целом составили 55% мировых военных расходов. Из 32 стран-членов НАТО 18 тратили не менее 2,0% ВВП на свои войска.

Военные расходы США выросли на 5,7% до 997 миллиардов долларов США, что составило 66% общих расходов НАТО и 37% мировых военных расходов в 2024 году.

Европейские члены НАТО потратили в общей сложности 454 миллиарда долларов, что составляет 30% общих расходов во всем альянсе.

"Быстрый рост расходов среди европейских членов НАТО был обусловлен в основном продолжающейся российской угрозой и беспокойством относительно возможного выхода США из альянса", — сказала Джейд Гиберто Рикар, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Военные расходы на Ближнем Востоке

На 15% по сравнению с 2023 годом до 243 миллиардов долларов выросли военные расходы на Ближнем Востоке в 2024 году достигли примерно 243 миллиардов долларов, и на 19% больше, чем в 2015 году.

Военные расходы Израиля выросли на 65% до 46,5 миллиардов долларов в 2024 году, что является самым резким годовым ростом со времен Шестидневной войны в 1967 году. Это составляет 8,8% ВВП, что является вторым в мире.

Военные расходы Ливана выросли на 58% в 2024 году до 635 миллионов долларов после нескольких лет снижения расходов из-за экономического кризиса и политических потрясений.

Военные расходы Ирана упали на 10% и составили 7,9 миллиарда долларов в 2024 году, несмотря на его участие в региональных конфликтах и поддержку региональных прокси. Влияние санкций на Иран серьезно ограничило его способность увеличивать расходы.

Китай увеличил свои военные расходы на 7,0% до примерно 314 миллиардов долларов США. На долю Китая пришлось 50% всех военных расходов в Азии и Океании. Китай инвестировал в постоянную модернизацию своей армии и расширение возможностей кибервойны и ядерного арсенала.

Военные расходы Японии выросли на 21% до 55,3 миллиарда долларов в 2024 году, что является самым большим ежегодным ростом с 1952 года. Ее военное бремя достигло 1,4% ВВП, самого высокого уровня с 1958 года.

Военные расходы Индии выросли на 1,6% до 86,1 миллиарда долларов.

Расходы Тайваня выросли на 1,8% в 2024 году до 16,5 миллиарда долларов.

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