Військові витрати у світі за 2024 рік рекордно зросли: які країни вкладають в оборону найбільше

У світі минулого року зафіксували безпрецедентне зростання глобальних військових витрат. Військові витрати Німеччини зросли на 28%, а у Польщі — на 31%.

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Про це йдеться в аналітичному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI.

В інституті порахували, що у 2024 році світові військові витрати досягли 2718 млрд доларів США, що на 9,4% більше, ніж у 2023 році — це найстрімкіше зростання з часів закінчення холодної війни. Найбільше військові витрати зросли в Європі та на Близькому Сході.

"У 2024 році понад 100 країн у всьому світі підвищили свої військові витрати. Оскільки уряди все більше віддають пріоритет військовій безпеці, часто за рахунок інших сфер бюджету, економічні та соціальні компроміси можуть мати значний вплив на суспільства протягом багатьох років", — сказав Сяо Лян, дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Зростання європейських витрат

Військові витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17% до 693 мільярдів доларів і стали основним фактором глобального зростання в 2024 році. Повномасштабна війна в Україні, яка триває третій рік, підштовхнула країни Європи збільшити військові витрати. Їх збільшили усі європейські країни у 2024 році, крім Мальти.

Військові витрати Росії в 2024 році досягли приблизно 149 мільярдів доларів, що на 38% більше, ніж 2023 року і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Це становить 7,1% ВВП Росії та 19 відсотків усіх державних витрат Росії.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9% до 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. У 2024 році на Україну припало найбільше військове навантаження, яке становило 34 відсотки ВВП.

"Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Зараз Україна спрямовує всі свої податкові надходження на свою армію. В умовах такого обмеженого фінансового простору Україні буде важко продовжувати збільшувати свої військові витрати", — сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Військові витрати Німеччини зросли на 28% і досягли 88,5 мільярдів доларів. Німеччині стала лідером з військових витрат в Європі і посіла 4 місце у світі.

Військові витрати Польщі зросли на 31% до 38,0 мільярдів доларів у 2024 році, що становить 4,2% ВВП Польщі.

Витрати в рекордній кількості членів НАТО досягають 2 відсотків ВВП

Усі члени НАТО збільшили свої військові витрати у 2024 році. Вони загалом склали 55% світових військових витрат. З 32 країн-членів НАТО 18 витрачали щонайменше 2,0% ВВП на свої війська.

Військові витрати США зросли на 5,7% до 997 мільярдів доларів США, що становило 66% загальних витрат НАТО та 37% світових військових витрат у 2024 році.

Європейські члени НАТО витратили загалом 454 мільярди доларів, що становить 30% загальних витрат у всьому альянсі.

"Швидке зростання витрат серед європейських членів НАТО було зумовлене в основному тривалою російською загрозою та занепокоєнням щодо можливого виходу США з альянсу", — сказала Джейд Гіберто Рікар, дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Військові витрати на Близькому Сході

На 15% в порівнянні з 2023 роком до 243 мільярдів доларів зросли військові витрати на Близькому Сході в 2024 році досягли приблизно 243 мільярдів доларів, і на 19% більше, ніж у 2015 році.

Військові витрати Ізраїлю зросли на 65% до 46,5 мільярдів доларів у 2024 році, що є найрізкішим річним зростанням з часів Шестиденної війни в 1967 році. Це складає 8,8% ВВП, що є другим у світі.

Військові витрати Лівану зросли на 58% у 2024 році до 635 мільйонів доларів після кількох років зниження витрат через економічну кризу та політичні потрясіння.

Військові витрати Ірану впали на 10% і склали 7,9 мільярда доларів у 2024 році, попри його участь у регіональних конфліктах і підтримку регіональних проксі. Вплив санкцій на Іран серйозно обмежив його здатність збільшувати витрати.

Китай збільшив свої військові витрати на 7,0% до приблизно 314 мільярдів доларів США. На частку Китаю припало 50% усіх військових витрат в Азії та Океанії. Китай інвестував у постійну модернізацію своєї армії та розширення можливостей кібервійни та ядерного арсеналу.

Військові витрати Японії зросли на 21% до 55,3 мільярда доларів у 2024 році, що є найбільшим щорічним зростанням з 1952 року. Її військовий тягар сягнув 1,4% ВВП, найвищого рівня з 1958 року.

Військові витрати Індії зросли на 1,6% до 86,1 мільярда доларів.

Витрати Тайваню зросли на 1,8% у 2024 році до 16,5 мільярда доларів.

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