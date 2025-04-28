Сочетает защиту от дронов и прямую огневую поддержку: Словакия передала Украине новый бронеавтомобиль

На вооружении у ВСУ вскоре могут появиться словацкий бронеавтомобиль Wolf в конфигурации C-UAS Wolf 25 AD. Он сочетает в себе защиту от дронов и возможности прямой огневой поддержки.

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Об этом в сети Х сообщил чешский военный обозреватель Рraisethesteph.

"По имеющейся у меня информации, словацкая компания DefTech поставит, или уже поставила, свой новый бронированный автомобиль Wolf в Украину, в частности в конфигурации C-UAS Wolf 25 AD, которая сочетает в себе защиту от дронов и возможности прямой огневой поддержки. Это также подтвердил Милан Мачкович, руководитель отдела развития международного бизнеса DefTech a.s", — проинформировал обозреватель.

Бронеавтомобиль Wolf базируется на V-образном шасси с колесной формулой 4х4. Он оснащен двигателем объемом в 6,7 л и автоматической 5-ступенчатой коробкой передач. Его вес может достигать 8 тонн.

Броня защищает боевое отделение, автомобильные элементы и колеса. Бронекорпус строится независимо от шасси, поэтому можно использовать этот же бронекорпус на другом шасси той же модели, когда шасси выходит из эксплуатации. На крыше корпуса может быть установлен дистанционный боевой модуль, который позволяет экипажу вести бой внутри машины.

Wolf — многоцелевой грузовик. Его основное назначение — перевозка пехоты, однако некоторые машины могут быть специально обустроены под санитарные машины.

Башня — Valhalla Mangart 25 имеет двуствольную пушку Oerlikon 25 KBA калибра 25x137 мм. Благодаря радару AESA AAMR компании Rheinmetall она имеет покрытие 360°. Кроме этого ее можно оснастить ПЗРК, ПТУР или пулеметом.

Ранее компания DefTech уже поставляла свои машины в ограниченном количестве украинским спецназовцам. Они задействовали их во время боев в Херсонской области.

Напомним, что ВС РФ разработали импровизированную систему вооружения для дронов типа Mavic, которая позволяет использовать 12-калиберные дробовые патроны для уничтожения вражеских беспилотников.