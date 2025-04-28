Поєднує захист від дронів і пряму вогневу підтримку: Словаччина передала Україні новий бронеавтомобіль

На озброєнні у ЗСУ незабаром можуть з'явитися словацький бронеавтомобіль Wolf в конфігурації C-UAS Wolf 25 AD. Він поєднує в собі захист від дронів і можливості прямої вогневої підтримки.

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Про це в мережі Х повідомив чеський військовий оглядач Рraisethesteph.

"За наявною в мене інформацією, словацька компанія DefTech поставить, або вже поставила, свій новий броньований автомобіль Wolf в Україну, зокрема в конфігурації C-UAS Wolf 25 AD, яка поєднує в собі захист від дронів та можливості прямої вогневої підтримки. Це також підтвердив Мілан Мачковіч, керівник відділу розвитку міжнародного бізнесу DefTech a.s", — проінформував оглядач.

Бронеавтомобіль Wolf базується на V-подібному шасі з колісною формулою 4х4. Він оснащений двигуном об'ємом у 6,7 л та автоматичною 5-ступінчастою коробкою передач. Його вага може сягати 8 тонн.

Броня захищає бойове відділення, автомобільні елементи та колеса. Бронекорпус будується незалежно від шасі, тому можна використовувати цей же бронекорпус на іншому шасі тієї ж моделі, коли шасі виходить з експлуатації. На даху корпусу може бути встановлений дистанційний бойовий модуль, який дозволяє екіпажу вести бій усередині машини.

Wolf — багатоцільова вантажівка. Його основне призначення — перевезення піхоти, проте деякі машини можуть бути спеціально облаштовані під санітарні машини.

Башта — Valhalla Mangart 25 має двоствольну гармату Oerlikon 25 KBA калібру 25x137 мм . Завдяки радару AESA AAMR компанії Rheinmetall вона має покриття 360°. Крім цього її можна оснастити ПЗРК, ПТУР або кулеметом.

Раніше компанія DefTech вже постачала свої машини в обмеженій кількості українським спецпризначенцям. Вони задіювали їх під час боїв у Херсонській області.

Нагадаємо, що ЗС РФ розробили імпровізовану систему озброєння для дронів типу Mavic, яка дає змогу використовувати 12-каліберні дробові патрони для знищення ворожих безпілотників.