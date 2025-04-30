На суше и на море: как должно выглядеть оборонное сотрудничество Индии и Австралии

В процессе углубления оборонного сотрудничества между Индией и Австралией связи между военно-морскими силами развиваются быстрее, чем связи между военно-воздушными силами и армиями двух стран. Это в целом неплохо: безопасность в море лежит в основе интересов обеих стран. Но слишком большой дисбаланс ограничивает потенциал отношений в целом.

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Фокус перевел статью Кима Хериот-Даррага и Гаурава Саини о военном сотрудничестве Индии и Австралии и его перспективах.

За последние 15 лет Канберра и Нью-Дели добились значительного прогресса в оборонных отношениях. Во многом это стало возможным благодаря премьер-министру Индии Нарендре Моди и сменявшим друг друга австралийским премьер-министрам. Их руководство помогло подтолкнуть бюрократию обеих сторон к преодолению давних привычек и стереотипов, которые мешали странам оценить всю ценность друг друга.

Однако огромные темпы прогресса привели к тому, что некоторые стороны отношений стали более сложными и развитыми, а другие сильно от них отстают. Скорее всего, это связано с определенным прагматизмом: оборонные ведомства с обеих сторон реализовывали идеи, которые были осуществимы и логика которых была хорошо понятна правительствам. Сотрудничество в области безопасности в море, требующее сильной военно-морской составляющей, было одной из них.

Теперь обеим сторонам пора подвести итоги. Сотрудничество в области обороны не должно развиваться изолированно. Армия Индии – это не просто аналог австралийской. Она также является крупнейшей и наиболее влиятельной из трех индийских военных ведомств. Канберра с большей вероятностью сможет реализовать свои оборонные амбиции – даже те, что касаются морской безопасности, – если удастся донести их до индийской армии. Точно так же индийские ВВС играют большую роль в обеспечении безопасности в море, чем австралийские.

Что еще важнее, военные действуют лучше всего, когда их отдельные ведомства работают сообща и интегрированно для достижения совместного эффекта. Культура совместных операций в австралийских Силах обороны отчасти объясняет, почему они добиваются высоких результатов в сравнении со своими скромными размерами. Значимость совместных подходов к военным вопросам также объясняет, почему Индия проводит исторические реформы в сфере обороны, включая общие командования для трех ведомств.

Австралия и Индия должны развить достигнутый ими прогресс и выработать сбалансированный, сплоченный подход к сотрудничеству во всех ведомствах и сферах. Можно начать с четырех шагов, которые мы определили в недавнем анализе для Австралийско-индийского института.

Замминистра обороны Индии Амитабх Прасад (справа) пожимает руку представителю Миниобороны Австралии Бернарду Филипу. Март, 2025 Фото: X (Twitter)

Во-первых, стоит наладить регулярные двусторонние учения ВВС. Оба военно-воздушных флота уже участвуют в многосторонних учениях друг друга, что вполне прагматично, учитывая загруженность обоих военно-воздушных флотов. Но они могут сделать больше. Чтобы учения ВВС были плодотворными, не всегда необходимы такие востребованные средства, как истребители.

Например, обе страны крайне заинтересованы в обороне аэродромов. Это важный потенциал для Австралии, которая совершенствует свою способность действовать с рассредоточенных аэродромов, и для Индии, которая должна быть способна защищать объекты, расположенные далеко от Нью-Дели, например, на Андаманских и Никобарских островах.

Военно-воздушные силы двух стран также могут обмениваться опытом интеграции наземных и воздушных средств в поддержку военных операций. Это происходит прямо сейчас на оспариваемых сухопутных границах Индии, а Австралия накопила большой опыт в этой области в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Индия могла бы лучше сбалансировать свое оборонное представительство в Верховной комиссии Индии в Канберре, дополнив советника по обороне – должность, которую занимают исключительно офицеры ВМС Индии, – его заместителями из ВВС и армии. Это важно, поскольку офицеры, несмотря на свой межведомственный опыт, всегда лучше видят возможности для сотрудничества со своим ведомством, чем с другими.

В качестве промежуточного шага офицеры ВВС и армии Индии, приезжающие на учебу в Австралийский военный колледж, могли бы оставаться после окончания учебы в качестве краткосрочно прикомандированных сотрудников в Верховной комиссии Индии. Они могли бы предлагать новые инициативы, вооружившись опытом работы с австралийской оборонной системой.

Военнослужащие Индии во время парада Фото: pinterest.com

В-третьих , Австралия и Индия выиграют от расширенного подхода к военным учениям, перейдя от мероприятий, ориентированных на конкретные ведомства, к учениям в той или иной сфере. Например, армейские учения Austrahind должны быть переосмыслены как главные комбинированные сухопутные учения двух стран, а не просто армейское мероприятие. Это побудит планировщиков включить в них элементы военно-морских и военно-воздушных сил, а также, по мере необходимости, космические и кибернетические задачи. В конечном итоге учения в сухопутной, воздушной и морской областях могут вылиться в регулярные учения трех служб.

, Австралия и Индия выиграют от расширенного подхода к военным учениям, перейдя от мероприятий, ориентированных на конкретные ведомства, к учениям в той или иной сфере. Например, армейские учения Austrahind должны быть переосмыслены как главные комбинированные сухопутные учения двух стран, а не просто армейское мероприятие. Это побудит планировщиков включить в них элементы военно-морских и военно-воздушных сил, а также, по мере необходимости, космические и кибернетические задачи. В конечном итоге учения в сухопутной, воздушной и морской областях могут вылиться в регулярные учения трех служб. И в-четвертых, обе стороны должны создать форум для согласования совместных возможностей, которые они хотели бы видеть во всех ведомствах и областях. Для этого может потребоваться проведение совместных штабных переговоров (в дополнение к существующим переговорам между соответствующими штабами армии, флота и ВВС). Форум может быть включен в качестве отдельного компонента в регулярные переговоры двух стран по оборонной политике, на которых обычно рассматриваются политические вопросы более высокого уровня.

События в Соединенных Штатах как никогда подчеркивают, что Австралия должна углублять свои оборонные отношения в регионе, чтобы помочь обеспечить его безопасность. Индия играет ключевую роль в этих усилиях. Обе страны должны работать над тем, чтобы превратить разрозненную совокупность оборонных мероприятий в по-настоящему интегрированное оборонное партнерство.

Об авторах

Ким Хериот-Дарраг – научный сотрудник Австралийско-индийского института.

Гаурав Саини – соучредитель Совета по стратегическим и оборонным исследованиям, аналитического центра в Нью-Дели.