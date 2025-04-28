Развивает ИИ, радары и подводное наблюдение: какая страна ЕС лидирует в развитии оборонных технологий

Ирландия взяла на себя в ЕС лидерство в развитии оборонных технологий. Ее компании получают все больше заказов в этой сфере.

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Об этом говорится в материале Financial Times.

Так, из-за российско-украинской войны и увеличения оборонного бюджета в странах ЕС, ирландские компании стали получать больше заказов на разработку технологий двойного назначения — искусственный интеллект, различные системы слежения и обнаружения объектов. Больше всего развиваются сектора ИИ, радаров и подводного наблюдения.

Для развития ирландского рынка есть 2 причины. Первая — заявления США о том, что в случае нападения на союзников в Европе, они необязательно будут их защищать. Вторая — военный нейтралитет Ирландии и ее налоговая политика, из-за чего в страну зашли крупнейшие технологические компании мира.

Так, например, компания Provizio, которая создает датчики для обнаружения препятствий. В гражданской жизни их технология используется в автомобилях для предотвращения аварий. Сейчас разработка используется для определения безопасных маршрутов военных конвоев и оборудования БПЛА. Ранее компания отказывалась от предложений военного применения, но сейчас начала их принимать.

Дублинская компания VRAI, которая использует ИИ для обучения работников авиации и морской ветровой промышленности тоже расширила свою деятельность и перешла из гражданской в военную сферу и пользуется большим спросом со стороны аэрокосмического, оборонного и безопасностного секторов.

Другая компания Cathx Ocean занимается подводным фотографированием. ИИ анализирует эти данные и быстро обследует критическую инфраструктуру морского дна.

Власти страны заинтересованы в привлечении оборонных инвестиций в свою экономику.

"Ирландия никогда не будет инвестировать в танки и оружие. Но для нас есть смысл развивать наши возможности в сферах кибербезопасности. Это будет способ помочь Европе в устойчивости", — сказал спикер по вопросам инноваций в крупнейшей правительственной партии Ирландии Fianna Fáil Малкольм Бирн.

В то же время страны ЕС критикуют Ирландию за наименьший оборонный бюджет, зато использует средства соседей и партнеров. Несмотря на это Ирландия имеет стратегическое значение для безопасности Великобритании и Европы, потому что ее орская зона в семь раз превышает сушу. Что касается ПВО, то страна полагается на сотрудничество с Великобританией, поскольку не входит в НАТО и не планирует менять свой нейтралитет.

Напомним, что с начала апреля в воздушном пространстве над Черным морем фиксировались 4 цели, скорость которых составляла в среднем 500 км/ч. Предполагается, что это реактивная версия Shahed-136 или БПЛА под названием "Бандероль".