Розвиває ШІ, радари і підводне спостереження: яка країна ЄС лідирує у розвитку оборонних технологій

Ірландія перебрала на себе у ЄС лідерство у розвитку оборонних технологій. Її компанії отримують все більше замовлень у цій сфері.

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Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Так, через російсько-українську війну та збільшення оборонного бюджету в країнах ЄС, ірландські компанії стали отримувати більше замовлень на розроблення технологій подвійного призначення — штучний інтелект, різноманітні системи стеження і виявлення об’єктів. Найбільше розвиваються сектори ШІ, радарів та підводного спостереження.

Для розвитку ірландського ринку є 2 причини. Перша — заяви США про те, що у випадку нападу на союзників у Європі, вони необов’язково будуть їх захищати. Друга — військовий нейтралітет Ірландії та її податкова політика, через що в країну зайшли найбільші технологічні компанії світу.

Так, наприклад, компанія Provizio, яка створює датчики для виявлення перешкод. У цивільному житті їх технологія використовується в автомобілях для запобігання аваріям. Зараз розробка використовується для визначення безпечних маршрутів військових конвоїв і обладнання БпЛА. Раніше компанія відмовлялася від пропозицій військового застосування, але зараз почала їх приймати.

Дублінська компанія VRAI, яка використовує ШІ для навчання працівників авіації та морської вітрової промисловості теж розширила свою діяльність і перейшла з цивільної у військову сферу і має великий попит з боку аерокосмічного, оборонного та безпекового секторів.

Інша компанія Cathx Ocean займається підводним фотографуванням. ШІ аналізує ці дані і швидко обстежує критичну інфраструктуру морського дна.

Влада країни зацікавлена в залученні оборонних інвестицій у свою економіку.

"Ірландія ніколи не інвестуватиме в танки та зброю. Але для нас є сенс розвивати наші можливості в сферах кібербезпеки. Це буде спосіб допомогти Європі в стійкості", — сказав речник з питань інновацій у найбільшій урядовій партії Ірландії Fianna Fáil Малкольм Бірн.

Також країни ЄС критикують Ірландію за найменший оборонний бюджет, натомість використовує кошти сусідів і партнерів. Попри це Ірландія має стратегічне значення для безпеки Великої Британії та Європи, бо її орська зона в сім разів перевищує сушу. Щодо ППО, то країна покладається на співпрацю з Великою Британією, оскільки не входить до НАТО та не планує змінювати свій нейтралітет.

Нагадаємо, що від початку квітня в повітряному просторі над Чорним морем фіксувалися 4 цілі, швидкість яких становила в середньому 500 км/год. Передбачається, що це реактивна версія Shahed-136 або БпЛА під назвою "Бандероль".