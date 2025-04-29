ВСУ подтвердили потерю истребителя Су-27 при отражении атаки на Черкассы: в чем причина

Воздушные Силы Украины 28 апреля сообщили о потере истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания по отражению атаки вражеских ударных беспилотников. По предварительным данным, инцидент, повлекший потерю машины, произошел из-за «человеческого фактора».

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Об этом заявил в эфире "Вечір.LIVE" депутат Черкасского областного совета и глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Петренко.

Олег Петренко о потере украинского Су-27 (смотреть с 2:22:00)

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил", — говорится в сообщении пресс-службы ВС ВСУ.

Комментируя событие Петренко отметил, что летчик проявил высокий профессионализм при выполнении боевой задачи, однако причиной потери самолета стал "человеческий фактор".

"Он очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности", — сказал депутат Петренко.

Вместе с тем в Минобороны РФ заявили о причастности к поражению самолета. В очередной сводке от 29 апреля пресс-служба ведомства написала, что украинский Су-27 якобы был сбит ВКС России.

Отметим, что точная дислокация крушения самолета неизвестна. Не исключено, что истребитель выполнял задание над Кременчугским водохранилищем, от которого до ближайшей границы с РФ порядка 250-300 км. Таким образом теоретически украинский самолет могли сбить ракетой класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность поражения которой достигает 300 км. Этим вооружением оснащаются российские самолеты, включая МиГ-31, Су-35, а также новейшие Су-57.

Причем, по информации российских источников, данный тип ракет уже применялся ВКС РФ в ходе боевых миссий на территории Украины.

Что касается наземных российских систем ПВО, то здесь речь может идти о применении комплекса С-400, на вооружении которого состоит ракета 40Н6 с заявленной дальностью до 380 км. Это оружие, как утверждает российская пропаганда, благодаря новой головке самонаведения может уничтожать самолеты за пределами радиовидимости наземных локаторов.

Напомним, эксперты The Eurasian Times в марте 2024 предупреждали, что у россиян есть достаточно опасная комбинация — истребитель-перехватчик МиГ-31 и ракета Р-37М большой дальности. А для борьбы с российскими "мигами" нужно дождаться F-16, оснащенных ракетами AIM-120 AMRAAM.

Также мы подробнее писали о ракете класса "воздух-воздух" Р-37М. Она является усовершенствованной версией своей предшественницы — ракеты большой дальности Р-37, принятой на вооружение в 1989 году.