ЗСУ підтвердили втрату винищувача Су-27 під час відбиття атаки на Черкаси: у чому причина

Повітряні Сили України 28 квітня повідомили про втрату винищувача Су-27 під час виконання бойового завдання з відбиття атаки ворожих ударних безпілотників. За попередніми даними, інцидент, що спричинив втрату машини, стався через "людський фактор".

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Про це заявив в ефірі "Вечір.LIVE" депутат Черкаської обласної ради та голова штабного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Петренко.

Олег Петренко про втрату українського Су-27 (дивитися з 2:22:00)

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил", — ідеться в повідомленні пресслужби ЗС ЗСУ.

Коментуючи подію Петренко зазначив, що льотчик проявив високий професіоналізм під час виконання бойового завдання, однак причиною втрати літака став "людський фактор".

"Він дуже ефективно себе проявив сьогодні, коли відбивали цю атаку, але, на жаль, людський фактор, ну сталося те, чого не повинно було статися. Не буду повідомляти подробиці", — сказав депутат Петренко.

Водночас у Міноборони РФ заявили про причетність до ураження літака. У черговому зведенні від 29 квітня пресслужба відомства написала, що український Су-27 нібито був збитий ПКС Росії.

Зазначимо, що точна дислокація катастрофи літака невідома. Не виключено, що винищувач виконував завдання над Кременчуцьким водосховищем, від якого до найближчого кордону з РФ близько 250-300 км. Таким чином теоретично український літак могли збити ракетою класу "повітря-повітря" Р-37М, дальність ураження якої досягає 300 км. Цим озброєнням оснащуються російські літаки, зокрема МіГ-31, Су-35, а також новітні Су-57.

Причому, за інформацією російських джерел, цей тип ракет уже застосовували ПКС РФ під час бойових місій на території України.

Що стосується наземних російських систем ППО, то тут може йтися про застосування комплексу С-400, на озброєнні якого перебуває ракета 40Н6 із заявленою дальністю до 380 км. Ця зброя, як стверджує російська пропаганда, завдяки новій голівці самонаведення може знищувати літаки за межами радіовидимості наземних локаторів.

Нагадаємо, експерти The Eurasian Times у березні 2024 року попереджали, що росіяни мають доволі небезпечну комбінацію — винищувач-перехоплювач МіГ-31 і ракета Р-37М великої дальності. А для боротьби з російськими "мігами" слід дочекатися F-16, оснащених ракетами AIM-120 AMRAAM.

Також ми докладніше писали про ракету класу "повітря-повітря" Р-37М. Вона є вдосконаленою версією своєї попередниці — ракети великої дальності Р-37, прийнятої на озброєння 1989 року.