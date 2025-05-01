На задворках мира: какими беспилотными технологиями обладают Силы обороны Австралии

Австралийские силы обороны слишком медленно осваивают дешевые беспилотники. Тренироваться с такими дронами на всех уровнях необходимо уже сегодня, и начать следует немедленно.

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Фокус перевел статью Эрика Дэвиса о достижениях австралийских вооруженных сил в области беспилотных систем и других военных технологиях.

Дешевые беспилотники изменили облик боевых действий на современном поле боя, и Австралия уже на несколько лет отстает в освоении этой новой технологии. В июле 2023 года правительственная программа Advanced Strategic Capabilities Accelerator (ASCA) поставила перед промышленностью задачу разработать отечественные малые беспилотники для "целей обучения, съемки, фотографирования, разведки, наблюдения и рекогносцировки". Примечательно, что в список требований не входила возможность нанесения ударов. После конкурса, состоявшегося год назад, три поставщика подписали контракты на сумму 2,2 миллиона долларов, обязавшись поставить 3 тысячи беспилотников весом менее 2 килограммов и дальностью полета до 5 километров по цене 5 тысяч долларов за штуку.

Это верный, но очень маленький шаг. Наши противники не столь робки. Как и наши союзники. За то время, что ASCA потратила на обдумывание задачи, Украина с нуля полностью создала внутреннюю индустрию беспилотников и теперь ежемесячно выпускает тысячи дешевых дронов. Ее примеру последовали балтийские страны. Государства, не имеющие крупных оборонных предприятий, уже производят дешевые ударные беспилотники с радиусом действия в четыре раза больше, чем просила ASCA, по цене в пять раз ниже.

По данным Всемирного банка, в 2023 году Австралия будет иметь 14-ю по величине экономику в мире, а Украина – лишь 57-ю. К тому же Украина ведет войну за выживание. Попросту нет оправдания тому, что Австралия не может разработать дешевые беспилотники быстрее. У Украины нет никаких преимуществ перед Австралией, но последняя тешит себя иллюзией, что у нее еще уйма времени.

Австралия сделал выбор в пользу MQ-9 Reaper Block 5 Фото: Army Recognition

Дешевые дроны изменили характер войны так же, как это сделали пулеметы более века назад. Хотя они не заменят танки и артиллерию, как предсказывают некоторые, беспилотники вездесущи на современных полях сражений. Они революционизируют разведку, наблюдение и рекогносцировку – все те задачи, на которых сосредоточено внимание ASCA. Дроны также на корню меняют ударные операции. Дешевые беспилотники очень интересно дополняют основные платформы, если военные знают, как их использовать.

Распространение дешевых беспилотников на современном поле боя вызвано теми же силами, которые породили промышленную революцию. В середине XIX века британский экономист Уильям Джевонс обнаружил, что, как ни странно, повышение эффективности угольных двигателей привело не к сокращению их количества и снижению спроса на топливо, а к росту этого спроса. Эта же сила, получившая название "парадокс Джевонса", ускоряет современную "четвертую промышленную революцию". Парадокс помог сделать компьютеры логарифмически более мощными, но при этом невероятно легкими, что привело к появлению дешевых беспилотников, которые сейчас заполонили поле боя.

Британский экономист Уильям Джевонс Фото: Википедия

Это совсем не похоже на привычный для оборонной промышленности процесс создания дорогостоящего оборудования на заказ. Он требует совершенно иной философии разработки и приобретения. Такие программы, как AUKUS Pillar 1, могут годами создавать свои штучные платформы, подобно сумкам Birkin, но Силам обороны Австралии не стоит игнорировать и "дроны с Shein". Большинство западных армий пока что даже не осознают, насколько новые, быстродействующие дроны расширяют возможности на поле боя, начиная с самых низовых уровней. Нам следует немедленно начать строить дроны и тренироваться их применять.

Дешевые беспилотники – это не только квадрокоптеры. Существуют наземные беспилотники, используемые для логистики, медицинской эвакуации и установки мин. Украинские безэкипажные катера так напугали российский флот, что ему пришлось покинуть свои порты в Крыму и уйти на восточные окраины Черного моря. Пока Австралия ждет подводные лодки AUKUS Pillar 1, за стоимость одной субмарины класса Virginia можно купить 24 тысячи морских ударных беспилотников украинского производства Sea Baby, дальность действия которых превышает тысячу километров. Это один из тех способов сдерживания путем воспрещения, которых Австралия может добиться самостоятельно в течение следующих двух лет.

Об авторе

Эрик Дэвис – научный сотрудник Военного колледжа армии США в ASPI.