Воздушные силы ВСУ выстояли против РФ, а тайваньские не смогут против Китая: СМИ указали причину

Украинские Воздушные силы смогли противостоять России и выстоять, несмотря на то, что на начало полномасштабного российского вторжения имели лишь 125 боевых самолетов. У Тайваня их 400, но они вряд ли смогут противостоять Китаю в случае вторжения.

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Об этом пишет издание The Strategist.

Как пишет The Strategist, что в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, ВСУ имели около десятка баз с размещенными на них 125 самолетами. Россия же имела значительное преимущество — сотни развернутых военных самолетов и тысячи крылатых и баллистических ракет, из-за чего многие ожидали, что украинские бригады не переживут первые часы войны, но они выжили и через 3 года все еще наносят удары и отражают атаки.

"Это был невероятный подвиг. Смогут ли повторить его не менее вооруженные ВВС Тайваня? Почти, наверное, нет. География и масштаб китайской угрозы будут сложнее для ВВС Тайваня и его 400 истребителей", — рассуждает издание.

ВС ВСУ избежали начальной бомбардировки, потому что распылили самолеты, боеприпасы и персонал подальше от крупных авиабаз на гражданских аэродромах и постоянно перемещались.

Украинские летные бригады придерживались этой практики на протяжении всей войны, но в случаях небрежного отношения к рассредоточению, теряли самолеты.

"Даже при условии постоянной бдительности, которую украинцы не смогли поддерживать, тайваньцы могут не справиться с приближающимися китайскими ракетами. География ограничивает рассредоточение", — говорит Эрик Хегинботам, ведущий научный сотрудник Программы исследований безопасности Массачусетского технологического института и специалист по вопросам безопасности в Азии.

Украина в 20 раз больше Тайваня по площади и имеет гораздо больше аэродромов: более 900, по сравнению с примерно 50 тайваньскими. Это ограничивает потенциал гораздо больших тайваньских военно-воздушных сил выжить путем распыления.

"Китай может поддерживать масштабную и почти непрерывную ракетную бомбардировку, которая эффективно нейтрализовала бы большую часть, если не все, воздушные силы Тайваня — по крайней мере в течение первых двух недель", — говорит аналитик.

Из-за этого калифорнийский аналитический центр RAND давно выступает за то, чтобы Тайвань тратил меньше денег на покупку истребителей и больше денег на наземную противовоздушную оборону, которую должно быть легче скрыть на пересеченной местности Тайваня. Ракетные войска Китая будут перегружены тяжелыми задачами, что даст тайваньским подразделениям некоторое время продержаться.

Как пишет The Strategist, учитывая все это, было бы безумием со стороны Тайваня рассчитывать на свои чрезвычайно уязвимые военно-воздушные силы, сосредоточенные на небольшом количестве баз, чтобы спасти остров от вторжения китайской армии.

"Когда сторонники оборонной реформы Тайваня умоляют правительство тратить больше средств на ракеты и дроны. Они признают неприятную, но неоспоримую реальность: в полномасштабной войне военно-воздушные силы Тайваня почти наверняка будут иметь шокирующе короткий срок службы", — резюмирует издание.

Напомним, что 18 апреля сообщалось, что Китай отправляет солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Военные-граждане КНР участвуют в войне на стороне РФ с согласия Пекина.