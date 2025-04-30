Повітряні сили ЗСУ вистояли проти РФ, а тайванські не зможуть проти Китаю: ЗМІ вказали причину

Українські Повітряні сили змогли протистояти Росії і вистояти, попри те, що на початок повномасштабного російського вторгнення мали лише 125 бойових літаків. У Тайваню їх 400, але вони навряд чи зможуть протистояти Китаю у випадку вторгнення.

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Про це пише видання The Strategist.

Як пише The Strategist, що у лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, ЗСУ мали близько десятка баз із розміщеними на них 125 літаками. Росія ж мала значну перевагу — сотні розгорнутих військових літаків та тисячі крилатих і балістичних ракет, через що багато хто очікував, що українські бригади не переживуть перші години війни, але вони вижили і через 3 роки все ще завдають ударів та відбивають атаки.

"Це був неймовірний подвиг. Чи зможуть повторити його не менш озброєні ВПС Тайваню? Майже, напевно, ні. Географія та масштаб китайської загрози будуть складнішими для ВПС Тайваню та його 400 винищувачів", — розмірковує видання.

ПС ЗСУ уникли початкового бомбардування, бо розпорошили літаки, боєприпаси і персонал подалі від великих авіабаз на цивільних аеродромах і постійно переміщувалися.

Українські льотні бригади дотримувалися цієї практики протягом усієї війни, але у випадках недбалого ставлення до розосередження, втрачали літаки.

"Навіть за умови постійної пильності, яку українці не змогли підтримувати, тайванці можуть не впоратися з китайськими ракетами, що наближаються. Географія обмежує розосередження", — каже Ерік Хегінботам, провідний науковий співробітник Програми досліджень безпеки Массачусетського технологічного інституту та спеціаліст з питань безпеки в Азії.

Україна в 20 разів більша за Тайвань за площею та має набагато більше аеродромів: понад 900, порівняно з приблизно 50 тайванськими. Це обмежує потенціал набагато більших тайванських військово-повітряних сил вижити шляхом розпорошення.

"Китай може підтримувати масштабне та майже безперервне ракетне бомбардування, яке ефективно нейтралізувало б більшу частину, якщо не всі, повітряні сили Тайваню — принаймні протягом перших двох тижнів", — каже аналітик.

Через це каліфорнійський аналітичний центр RAND давно виступає за те, щоб Тайвань витрачав менше грошей на купівлю винищувачів і більше грошей на наземну протиповітряну оборону, яку має бути легше приховати на пересіченій місцевості Тайваню. Ракетні війська Китаю будуть перевантажені важкими завданнями, що дасть тайванським підрозділам деякий час протриматися.

Як пише The Strategist, з огляду на все це, було б божевіллям з боку Тайваню розраховувати на свої надзвичайно вразливі військово-повітряні сили, зосереджені на невеликій кількості баз, щоб врятувати острів від вторгнення китайської армії.

"Коли прихильники оборонної реформи Тайваню благають уряд витрачати більше коштів на ракети та дрони. Вони визнають неприємну, але незаперечну реальність: у повномасштабній війні військово-повітряні сили Тайваню майже напевно матимуть шокуюче короткий термін служби", — резюмує видання.

Нагадаємо, що 18 квітня повідомлялося, що Китай відправляє солдатів в Україну, щоб підготуватися до вторгнення на Тайвань. Військові-громадяни КНР беруть участь у війні на стороні РФ за згодою Пекіна.