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Военный Фокус Российско-украинская война

Работают быстро и выдерживают до 4 000 циклов: для ВСУ создали новые мобильные станции (фото)

Портативная зарядная станция, Titanium, минобороны, разработка, павербанк
Портативная зарядная станция Titanium

Уже вскоре Вооруженные силы Украины получат в пользование зарядные станции Titanium отечественного производства. Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило их к эксплуатации.

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Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Новые зарядные станции предназначены для быстрой и безопасной зарядки широкого спектра военной электроники.

Портативные зарядные станции Titanium — военные павербанки, изготовленные специально для использования в агрессивных полевых условиях. Они имеют прочный противоударный корпус и транспортировочный кейс, которые обеспечивают им защиту от чрезмерной влажности и колебания температур и повреждений во время езды по бездорожью.

Портативные зарядные станции Titanium Fullscreen
Портативные зарядные станции Titanium

Кроме этого павербанки имеют систему защиты, которая обезопасит станцию от возможной перегрузки, короткого замыкания, воспламенения, взрыва и плавления во время эксплуатации.

"Литий-железо-фосфатные батареи станций Titanium гарантируют длительный период использования станции без потери емкости — до 4 000 циклов. Модели 1 500, 2 500 и 5 500 имеют емкость 1.5, 2.5 и 5.5 кВт соответственно. Станции имеют различные порты зарядки, оснащены скоростными инверторами мощностью 3 кВт, которые производят правильную синусоиду тока", — сообщают в Минобороны.

Кроме этого к зарядной станции можно присоединить дополнительные аккумуляторы для увеличения емкости.

Станция Titaniumи заряжает аккумуляторы для средств связи, БпЛА, БПАКов, НРК, автомобильной техники и другую электронную технику, которая работает от сети 220 В.

Вес Titaniumу от 21 до 60 кг. ее может транспортировать как один пехотинец, так и роботизированный космплекс.

Напомним, что на фронте "засветились" новые украинские противотанковые мины ТМ-2025. Они имеют новый электромеханический взрыватель МПЭМ-1, где используются элементы изготовленные на 3D-принтере.