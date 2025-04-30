Работают быстро и выдерживают до 4 000 циклов: для ВСУ создали новые мобильные станции (фото)

Уже вскоре Вооруженные силы Украины получат в пользование зарядные станции Titanium отечественного производства. Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило их к эксплуатации.

Related video

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Новые зарядные станции предназначены для быстрой и безопасной зарядки широкого спектра военной электроники.

Портативные зарядные станции Titanium — военные павербанки, изготовленные специально для использования в агрессивных полевых условиях. Они имеют прочный противоударный корпус и транспортировочный кейс, которые обеспечивают им защиту от чрезмерной влажности и колебания температур и повреждений во время езды по бездорожью.

Портативные зарядные станции Titanium

Кроме этого павербанки имеют систему защиты, которая обезопасит станцию от возможной перегрузки, короткого замыкания, воспламенения, взрыва и плавления во время эксплуатации.

"Литий-железо-фосфатные батареи станций Titanium гарантируют длительный период использования станции без потери емкости — до 4 000 циклов. Модели 1 500, 2 500 и 5 500 имеют емкость 1.5, 2.5 и 5.5 кВт соответственно. Станции имеют различные порты зарядки, оснащены скоростными инверторами мощностью 3 кВт, которые производят правильную синусоиду тока", — сообщают в Минобороны.

Кроме этого к зарядной станции можно присоединить дополнительные аккумуляторы для увеличения емкости.

Станция Titaniumи заряжает аккумуляторы для средств связи, БпЛА, БПАКов, НРК, автомобильной техники и другую электронную технику, которая работает от сети 220 В.

Вес Titaniumу от 21 до 60 кг. ее может транспортировать как один пехотинец, так и роботизированный космплекс.

Напомним, что на фронте "засветились" новые украинские противотанковые мины ТМ-2025. Они имеют новый электромеханический взрыватель МПЭМ-1, где используются элементы изготовленные на 3D-принтере.