Працюють швидко і витримують до 4 000 циклів: для ЗСУ створили нові мобільні станції (фото)

Вже незабаром Збройні сили України отримають у користування зарядні станції Titanium вітчизняного виробництва. Міністерство оборони України кодифікувало і допустило їх до експлуатації.

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Про це повідомляють на сайті оборонного відомства.

Нові зарядні станції призначені для швидкої і безпечної зарядки широкого спектра військової електроніки.

Портативні зарядні станції Titanium – військові павербанки, виготовлені спеціально для використання в агресивних польових умовах. Вони мають міцний протиударний корпус і транспортувальний кейс, які забезпечують їм захист від надмірної вологості і коливання температур та пошкоджень під час їзди по бездоріжжю.

Портативні зарядні станції Titanium

Крім цього павербанки мають систему захисту, яка убезпечує станцію від можливого перевантаження, короткого замикання, займання, вибуху та плавлення під час експлуатації.

"Літій-залізо-фосфатні батареї станцій Titanium гарантують тривалий період використання станції без втрати ємності – до 4 000 циклів. Моделі 1 500, 2 500 і 5 500 мають ємність 1.5, 2.5 та 5.5 кВт відповідно. Станції мають різні порти зарядки, оснащені швидкісними інверторами потужністю 3 кВт, що продукують правильну синусоїду струму", — повідомляють у Міноборони.

Крім цього до зарядної станції можна приєднати додаткові акумулятори для збільшення ємності.

Станція Titaniumи заряджає акумулятори для засобів зв’язку, БпЛА, БПАКів, НРК, автомобільної техніки та іншу електронну техніку, яка працює від мережі 220 В.

Вага Titaniumу від 21 до 60 кг. її може транспортувати як один піхотинець, так і роботизований космплекс.

Нагадаємо, що на фронті "засвітилися" нові українські протитанкові міни ТМ-2025. Вони мають новий електромеханічний підривник МПЕМ-1, де використовуються елементи виготовлені на 3D-принтері.