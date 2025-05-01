Обойдется в рекордные почти 1 триллион долларов: США заговорили о модернизации ядерного оружия

Арсенал ядерного оружия США будет стоить почти 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия. Это на 25% больше, чем прогнозировалось ранее.

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Об этом пишет издание Тһе Аѵіатіопіѕт.

Так, согласно недавно опубликованным прогнозам Бюджетного управления Конгресса, арсенал ядерного оружия США будет стоить почти 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия. Прогнозы показывают, что эксплуатация и модернизация американского ядерного оружия составят 946 миллиардов долларов в период с 2025 по 2034 год.

Новая цифра представляет собой увеличение на 25% по сравнению с прогнозом, который делался в 2023 году на период 2023-2032 годов. Тогда озвучивалась сумма в 756 миллиардов долларов. Рост расходов связан с изменением оценок, а также с увеличением суммы, предусмотренной в бюджете на ядерные силы.

Бюджетное управление указывает на рост расходов, связанных с программой межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel. Не исключается, что будут увеличены расходы на эту программу, но эта цифра еще не окончательная. МБР LGM-35 Sentinel предназначена для замены МБР Minuteman III ВВС США с 2030-х годов.

Самой большой отдельной статьей расходов, включенной в отчет — 228 миллиардов долларов за десятилетие — является флот подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС США.

Этот сегмент также включает обслуживание и модернизацию баллистической ракеты подводного запуска Trident II D5 (БРПЛ), которую несут подводные лодки. Новая программа продления срока службы этих ракет рассчитана на их службу до 2084 года.

Ракета AS-332 Super Puma, предназначенная для сухогрузного судна класса Lewis and Clark USNS Cesar Chavez (T-AKE 14), доставляет припасы на подводную лодку класса Ohio с баллистическими ракетами USS Louisiana (SSBN 743) во время вертикального пополнения запасов в море, 28 июня 2024 года. (Фото ВМС США, сделанное моряком-специалистом по массовым коммуникациям Эндрю МакПиком)

Цифры по стратегическим бомбардировочным силам ВВС США отражают лишь долю их общей стоимости, поскольку ведомство признает их двойную роль как платформы доставки как обычного, так и ядерного оружия. Планируется также закупить рейдер Northrop Grumman B-21 и ракеты дальнего радиуса действия AGM-181.

Две крупнейшие программы — это замены самолетов "судного дня" E-4B Nighthawk и E-6B Mercury. Обе эти программы находятся в фазе производства, причем Mercury заменяется на E-130J на базе C-130, а Nighthawk — на новый вариант E-4C, переоборудованный из планеров Boeing 747-8.

Напомним, что СМИ сравнили военные потенциалы двух ядерных стран — Индии и Пакистана. По многим показателям Индия превосходит страну-соседку.