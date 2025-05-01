Обійдеться у рекордні майже 1 трильйон доларів: США заговорили про модернізацію ядерної зброї

Арсенал ядерної зброї США коштуватиме майже 1 трильйон доларів протягом наступного десятиліття. Це на 25% більше, ніж прогнозувалося раніше.

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Про це пише видання Тhe Аviationist.

Так, згідно з нещодавно опублікованими прогнозами Бюджетного управління Конгресу, арсенал ядерної зброї США коштуватиме майже 1 трильйон доларів протягом наступного десятиліття. Прогнози показують, що експлуатація та модернізація американської ядерної зброї становитимуть 946 мільярдів доларів у період з 2025 по 2034 рік.

Нова цифра являє собою збільшення на 25% порівняно з прогнозом, який робився у 2023 році на період 2023–2032 років. Тоді озвучувалася сума у 756 мільярдів доларів. Зростання витрат пов'язано зі зміною оцінок, а також зі збільшенням суми, передбаченої в бюджеті на ядерні сили.

Бюджетне управління вказує на зростання витрат, пов'язаних з програмою міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Sentinel. Не виключається, що буде збільшено витрати на цю програму, але ця цифра ще не остаточна. МБР LGM-35 Sentinel призначена для заміни МБР Minuteman III ВПС США з 2030-х років.

Найбільшою окремою статтею витрат, включеною до звіту — 228 мільярдів доларів за десятиліття — є флот підводних човнів з балістичними ракетами ВМС США.

Цей сегмент також включає обслуговування та модернізацію балістичної ракети підводного запуску Trident II D5 (БРПЛ), яку несуть підводні човни. Нова програма продовження терміну служби цих ракет розрахована на їхню службу до 2084 року.

Ракета AS-332 Super Puma, призначена до суховантажного судна класу Lewis and Clark USNS Cesar Chavez (T-AKE 14), доставляє припаси на підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами USS Louisiana (SSBN 743) під час вертикального поповнення запасів у морі, 28 червня 2024 року. (Фото ВМС США, зроблене моряком-спеціалістом з масових комунікацій Ендрю МакПіком)

Цифри щодо стратегічних бомбардувальних сил ВПС США відображають лише частку їхньої загальної вартості, оскільки відомство визнає їхню подвійну роль як платформи доставки як звичайної, так і ядерної зброї. Планують також закупити рейдер Northrop Grumman B-21 і ракети дальнього радіуса дії AGM-181.

Дві найбільші програми — це заміни літаків "судного дня" E-4B Nighthawk та E-6B Mercury. Обидві ці програми перебувають у фазі виробництва, причому Mercury замінюється на E-130J на базі C-130, а Nighthawk — на новий варіант E-4C, переобладнаний з планерів Boeing 747-8.

Нагадаємо, що ЗМІ порівняли військові потенціали двох ядерних країн — Індії і Пакистану. За багатьма показниками Індія переважає країну-сусідку.