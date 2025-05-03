Массированная атака: в Новороссийске ПВО и РЭБ "направили" БпЛА в жилую многоэтажку (видео)

В течение ночи 3 мая российские регионы и оккупированный Крым подверглись массированной атаке дронов: пострадал в частности город Новороссийск, где противовоздушная оборона во время сбивания БпЛА направила его в жилую многоэтажку. Пострадали также еще несколько домов и резервуары зернового терминала.

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Фокус собрал информацию о ночной массированной атаке по Новороссийску.

Под ночной атакой оказался весь Краснодарский край России: там, по данным мониторингов, серия взрывов прогремела в разных районах региона.

Тревога в городе Новороссийск на юге России, в Краснодарском крае, была объявлена около 03:00 часов из-за угрозы ударных БпЛА.

Скриншот | сообщение об угрозах российских пабликов

Около 03:30 часов в Новороссийске прогремела серия взрывов, активно работала противовоздушная оборона.

Через некоторое время атака БпЛА по городу продолжилась — местные слышали еще несколько громких взрывов.

Около 05:30 часов российские паблики распространили кадры последствий атаки. По их информации, пострадал жилой комплекс "Аврора-2", обломки разлетелись по всему двору.

Скриншот | сообщение об атаке российских пабликов

Также из-за атаки пострадал жилой комплекс на улице Суворовской.

В сети также распространили кадры, на которых видно момент попадания беспилотника в одну из жилых многоэтажек, которые пострадали в Новороссийске этой ночью. В проукраинском Telegram-канале "Exilenova+" отметили, что на видео виден "результат работы РЭБ".

Вскоре в местных пабликах написали о последствиях атаки БпЛА по Новороссийску. По их данным, пострадали всего три жилых дома, а также обломки дронов якобы повредили три резервуара на зерновом терминале, где поднялся пожар.

Также россияне пишут о двух пострадавших взрослых и двух детей.

Скриншот | сообщение об атаке российских пабликов

Напомним, ночью 3 мая также серия взрывов прогремела в оккупированном Крыму, в частности в Керчи, в районе Крымского моста: россиян предупреждали о ракетной опасности перед этим.

Также Россия массированно атаковала БпЛА Харьков 2 мая, из-за чего в городе почти полсотни раненых.