Масована атака: у Новоросійську ППО і РЕБ "спрямували" БпЛА у житлову багатоповерхівку (відео)

Упродовж ночі 3 травня російські регіони та окупований Крим зазнали масованої атаки дронів: постраждало зокрема місто Новоросійськ, де протиповітряна оборона під час збиття БпЛА спрямувала його у житлову багатоповерхівку. Постраждали також ще кілька будинків та резервуари зернового термінала.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної масованої атаки по Новоросійську.

Під нічною атакою опинився весь Краснодарський край Росії: там, за даними моніторингів, серія вибухів пролунала у різних районах регіону.

Тривогу у місті Новоросійськ на півдні Росії, у Краснодарському краю, було оголошено близько 03:00 години через загрозу ударних БпЛА.

Скріншот | повідомлення про загрози російських пабліків

Близько 03:30 години у Новоросійську прогриміла серія вибухів, активно працювала протиповітряна оборона.

Через деякий час атака БпЛА по місту продовжилася — місцеві чули ще кілька гучних вибухів.

Близько 05:30 години російські пабліки поширили кадри наслідків атаки. За їхньою інформацією, постраждав житловий комплекс "Аврора-2", уламки розлетілися по всьому двору.

Скріншот | повідомлення про атаку російських пабліків

Також через атаку постраждав житловий комплекс на вулиці Суворовській.

У мережі також поширили кадри, на яких видно момент влучання безпілотника в одну житлових багатоповерхівок, які постраждали у Новоросійську цієї ночі. У проукраїнському Telegram-каналі "Exilenova+" зазначили, що на відео видно "результат роботи РЕБ".

Невдовзі у місцевих пабліках написали про наслідки атаки БпЛА по Новоросійську. За їхніми даними, постраждали загалом три житлових будинки, а також уламки дронів нібито пошкодили три резервуари на зерновому терміналі, де здійнялася пожежа.

Також росіяни пишуть про двох постраждалих дорослих та двох дітей.

Скріншот | повідомлення про атаку російських пабліків

Нагадаємо, уночі 3 травня також серія вибухів пролунала в окупованому Криму, зокрема у Керчі, в районі Кримського мосту: росіян попереджали про ракетну небезпеку перед цим.

Також Росія масовано атакувала БпЛА Харків 2 травня, через що у місті майже пів сотні поранених.